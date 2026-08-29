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Jízda

----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------

Jízda

Byla to jízda, jak auto bez brzd

Začátečník na černé sjezdovce

Šílenec pod oblohou plnou hvězd

Motorkář na svojí výpadovce

Zatáčky, které málem neprojel

Skoky, které ustál jen náhodou

Držkopády, když na koni si vyjel

Jeho štěstí zůstalo záhadou

xxx

Rock n´ Roll, selanka, odrhovačka

Poněkud posunuté vědomí

Pití, bohéma, ženy, běsnění

Toulání, cesty vlakem, pak rvačka

Roztoužené a bolavé srdce

Smích, pláč, škádlení, zasněné oči

Pouť s řetízkovými kolotoči

Pobavení náhodného chodce

xxx

Unavil se jeho strážný anděl

Již zběsilému tempu nestačil

Už sílu na zachraňování neměl

proto mu obě nohy přerazil

Tak se plazil dál hlavou bil o zeď

Krvavé lokty, a tak málo sil

Kdo ho viděl a znal ten se zděsil

On však odmítal psát svou závěť

Autor: Václav Kunft | sobota 29.8.2026 22:55 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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