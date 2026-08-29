Jízda
Jízda
Byla to jízda, jak auto bez brzd
Začátečník na černé sjezdovce
Šílenec pod oblohou plnou hvězd
Motorkář na svojí výpadovce
Zatáčky, které málem neprojel
Skoky, které ustál jen náhodou
Držkopády, když na koni si vyjel
Jeho štěstí zůstalo záhadou
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Rock n´ Roll, selanka, odrhovačka
Poněkud posunuté vědomí
Pití, bohéma, ženy, běsnění
Toulání, cesty vlakem, pak rvačka
Roztoužené a bolavé srdce
Smích, pláč, škádlení, zasněné oči
Pouť s řetízkovými kolotoči
Pobavení náhodného chodce
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Unavil se jeho strážný anděl
Již zběsilému tempu nestačil
Už sílu na zachraňování neměl
proto mu obě nohy přerazil
Tak se plazil dál hlavou bil o zeď
Krvavé lokty, a tak málo sil
Kdo ho viděl a znal ten se zděsil
On však odmítal psát svou závěť
Václav Kunft
Tento okamžik
------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Sonet 35
Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.
Václav Kunft
Přehrady
Na krizová sucha zaútočil Andrej Babiš s razancí sobě vlastní. Po zajisté zralé úvaze vypálil nápad na výstavbu asi dvaceti přehrad. Lidi to zajisté ohromí, zapomněl ovšem říct za jak dlouho tento nápad začne pomáhat.
Václav Kunft
Maškarní (Limerik)
-----------------Tak nevím, psát anglicky Limerick nebo česky Limerik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Byli krásní (Sonet 34)
Tady nechci psát perex, byl by hloupý--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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