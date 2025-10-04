Jiný podzim

Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.

Žluté a červené listy

bývaly zelené

Holky měly krásné prsy

teď jsou svěšené

xxx

Noci bývaly vlahé

teď v noci prší

Polibky bývaly žhavé

kam zmizeli ti muži?

xxx

Necítili jste chlad

Rozkoš nahá těla hřála

Již nemáš ten hlad

a hřeje tě její káva

Autor: Václav Kunft | sobota 4.10.2025 13:32

Václav Kunft

  • Počet článků 411
  • Celková karma 12,18
  • Průměrná čtenost 282x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

