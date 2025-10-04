Jiný podzim
Žluté a červené listy
bývaly zelené
Holky měly krásné prsy
teď jsou svěšené
Noci bývaly vlahé
teď v noci prší
Polibky bývaly žhavé
kam zmizeli ti muži?
Necítili jste chlad
Rozkoš nahá těla hřála
Již nemáš ten hlad
a hřeje tě její káva
Václav Kunft
Dnes (Sonet osmnáctý)
Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.
Václav Kunft
Dědkův podzim
Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.
Václav Kunft
Zlomenina
Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.
Václav Kunft
Znal jsem vstup do chodby
Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.
Václav Kunft
Gaunerská léta
Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.
