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Jiné vtělení

Václav Kunft
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------

Jiné vtělení

Vystupuje jako Afrodita z mořské pěny

Ne mladá, ne krásná, má bříško a prsa povislá

Pootevřená ústa nasycené, uspokojené ženy

Živočišná chtivá sexu s pyjem v ústech, smyslná

****

Není od Botticelliho má havraní vlasy

Jako terej čekající na kořist nad oceánem kroužila

Potkal jsem ji v Africe, tuhle žhavou Venuši

Pak zapadalo slunce a já slyšel zvuky violoncella

Autor: Václav Kunft | středa 21.10.2026 20:35 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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Václav Kunft

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  • Celková karma 13,64
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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