Jiné vtělení
Jiné vtělení
Vystupuje jako Afrodita z mořské pěny
Ne mladá, ne krásná, má bříško a prsa povislá
Pootevřená ústa nasycené, uspokojené ženy
Živočišná chtivá sexu s pyjem v ústech, smyslná
****
Není od Botticelliho má havraní vlasy
Jako terej čekající na kořist nad oceánem kroužila
Potkal jsem ji v Africe, tuhle žhavou Venuši
Pak zapadalo slunce a já slyšel zvuky violoncella
Václav Kunft
Děsím se. (sonet 36)
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní libozvuky II
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.
Václav Kunft
Neptej se proč
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.
Václav Kunft
Oprýskaný dům
------Myšlenky se občas zatoulají do podivných zákoutí.-----------------------------------------------------------------------------
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