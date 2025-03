Jezevec

Někdy člověk napíše něco, co se v tu chvílí hodí. Když to chce publikovat tak zjistí, že se to nehodí. Nemá cenu čekat až se to bude hodit, musí věřit čtenáři.

Jezevec Jak starý jezevec, kterého probudilo první teplé slunce jsem nerudně mžoural do sluníčka a prohlížel ulici. byla zaprášená jak podlaha v nemetené špelunce Jen nahoře bylo modré nebe a fasády zářící ve slunci xxx Jarní déšť ještě nespláchl z trávy tu loňskou šeď pár pupenů na keři a jen několik nových květinek ještě smutně působí oprýskaná zahradní zeď zdobí jí jen několik sněženek, blatouchů a pár kočiček xxx Sluníčko trochu hřeje a tu je lavička pod stromem bez listí na zdi v tom příslibu jara se vyhřívá kočka mourovatá ta lavička právě včas odpočinek bolavým nohám nabízí dívám se do modrého nebe a o nohy se mi tře nová kamarádka