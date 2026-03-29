Ježek (Libozvuk)
Ježek (Libozvuk)
Na procházku šla pampeliška
jmenovala se Eliška
Šla se projít k potoku
ježek jí vzal za ruku
Klekl a vyznal jí lásku
a šli spolu na procházku
Ježci mají kytky rádi
jsou to víc, než kamarádi
Václav Kunft
Prší (Libozvuky)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Cesty
To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.
Václav Kunft
Miloval
Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.
Václav Kunft
Podivný svět
Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.
Václav Kunft
Blaho
Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.
- Počet článků 455
- Celková karma 10,84
- Průměrná čtenost 287x