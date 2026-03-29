Ježek (Libozvuk)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

Ježek (Libozvuk)

Na procházku šla pampeliška

jmenovala se Eliška

Šla se projít k potoku

ježek jí vzal za ruku

Klekl a vyznal jí lásku

a šli spolu na procházku

Ježci mají kytky rádi

jsou to víc, než kamarádi

Autor: Václav Kunft | neděle 29.3.2026 10:28 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Václav Kunft

Prší (Libozvuky)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

25.3.2026 v 18:09 | Karma: 6,58 | Přečteno: 99x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Cesty

To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.

15.3.2026 v 13:21 | Karma: 8,91 | Přečteno: 210x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Miloval

Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.

12.3.2026 v 12:50 | Karma: 10,40 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Podivný svět

Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.

8.3.2026 v 10:50 | Karma: 11,46 | Přečteno: 270x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Blaho

Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.

4.3.2026 v 15:56 | Karma: 11,47 | Přečteno: 274x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 455
  • Celková karma 10,84
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.