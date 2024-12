Jezdili jsme do Kruger parku III

Když již píši o Kruger parku, měl bych nastínit jeho časovou osu, tedy spíše linii. Krugerův národní park je nejstarší přírodní rezervací v Africe. (zdroj ©2024 Siyabona Africa (Pty) Ltd)

První desetiletí 1889 – 1907

V 26. března roku 1898 vyhlásil prezident Paul Kruger Státní přírodní rezervaci. Její jižní hranci tvořila řeka Crocodile River (Krokodýlí řeka) a severní řeka Sabie. Západní hranici tvořila řeka Nsikazi a východní hranice s Mosambikem.

Vyhlášení Sabie přírodní rezervace (Sabie Game Reserve, tak se jmenovala) bylo díky Anglo-Búrské válce zrušeno mezi lety 1899–1902. V roce 1902 bylo rozhodnutí obnoveno. Major James Stevenson-Hamilton byl v červenci 1902 jmenován strážcem Sabie přírodní rezervace, bylo mu 35 let. V roce 1903 bylo přírodní rezervací vyhlášeno i území mezi řekami Letaba na jihu a Limpopo na severu. Bylo pojmenováno Shingwedzi Game Reserve. Další voják Harry Wolhuter tam byl jmenován jako game ranger (ochránce přírody). V listopadu toho roku zažil život měnící příhodu. Byl napaden lvem a podařilo se mu ho zabít nožem, který měl v pouzdře u boku.

Druhé desetiletí 1908 – 1917

V roce 1912 byla ve Skukuze navrtaná první studna.

Ve stejném roce lze Skukuze pozorovat část mostu a staré Selati železnice.

1903 Mezi Skukuzou a Komatiportem byla natažena telefonní linka, to bylo považováno za velký krok kupředu.

1914 Území mezi řekami Olifants a Letaba bylo připojeno k Shingwedzi Game Reserve

1916 Shingwedzi a Sabie Game Reserve známé jako Transvaal Game Reserve byly zkonsolidovány pod Jamesem Stevenson-Hamiltonem.

Třetí desetiletí 1918-1927

1918 přes pochyby řídící rady parku byli do rezervace vpuštěni první turisté. V roce 1923 Jihoafrické dráhy zavedly okružní cestu skrze oblast lowveld včetně přírodní rezervace. Přespávalo se ve vlaku tam, kde je dnes Skukuza. Až do roku 1924 měli farmáři právo v rezervaci pást dobytek. Aby si zajistili dobrou zimní pastvu farmáři každoročně vypalovali travnaté plochy.

1926 Parlament tehdejší Jihoafrické Unie 31. května schválil zákon o Národních parcích a přejmenoval rezervace na Kruger National Park (Krugerův národní park).

1927 Sekce Pretoriuskop byla otevřena turistům. Vstupné bylo stanoveno na jednu libru. Cesta vedla z White River přes Mtimbu do Pretoriuskopu a zpět po té samé cestě. Tam i zpátky v jednom dni. Pouze tři auta toho využila.

Čtvrté desetiletí 1928 – 1937

1928 – 9 V Sataře, Skukuze a Pretoriakopu byly vybudovány první turistické chatky.

1930 Během roku navštívilo park 900 aut.

1931 Ntomeni spruit, zde byla vybudována první betonová vodní nádrž.

1931 Ve Skukuze a Sataře byly zavedeny stany.

1931 Rada schválila nákup nábytku do chatek.

1931 Zařízení, ve kterém byly čtyři koupeny a čtyři sprchové kouty bylo postaveno ve Skukuze.

1933 První koupelny jsou zavedeny v Punda Maria a Letabě. Poplatek za koupel ve studené vodě je jeden šilink.

1933 První studny opatřené větrnými mlýny jsou vyvrtány jako napajedla pro zvěř.

1936 Sabie Bridge kamp byl přejmenován na Skukuzu.

Páté desetiletí 1938 – 1947

1938 Kampy byly oploceny a byla do nich zavedena teplá voda.

1935 – 46 Paní Eileen Orpen nakoupila a poté darovala Kruger parku několik farem o celkové rozloze 24 528 hektarů. Nedaleko Tshokwane byla v roce 1944 na její počest instalována pamětní deska.

1943 Teď již podplukovník Stevenson-Hamilton ohlásil, že do bushe začaly pronikat nestravitelné vysoké trávy.

1946 Po 44. letech služby podplukovník Stevenson-Hamilton odchází do penze a opouští park.

1947 Strategie odstřelu predátorů jako podpory rozšíření stád býložravců je opuštěna. Kontrola populace je nadále ponechána v rukou správce.

Šesté desetiletí 1948 - 1957

1950 V Kruger parku je vytvořeno výzkumné pracoviště. První vědec na tomto pracovišti byl Dr. T. G. Nel, kterého následoval M van der Schijf. Partnerství mezi managementem a vědou bylo velmi úspěšné a vedlo k modernizaci a permanentní aktualizaci běhu parku.

1951 Do chatek je zavedena elektřina a umyvadla s teplou a studenou vodou.

1950 Vypalování veldu (travnatá plocha s řídkými křovisky) je znovu zavedeno, má zlepšit podmínky pro pasoucí se zvířata.

1954 série vypalovacích experimentů v hlavních vegetačních typech jako, savana, mopani veld, bush veld atd. byla počata. Tato série experimentů pokračuje dodnes, a to jí dělá nejdelším vypalovacím experimentem na světě.

Sedmé desetiletí 1958 – 1967

1958 Rada parku začala publikovat vědecký časopis Koedoe. Časopis publikuje články o výzkumech vedených v nebo důležitých pro národní parky.

1960 Záclonky proti moskytům jsou instalovány ve všech chatkách v parku.

1960 První bílý nosorožec odchycený v Natalu byl vypuštěn do Kruger parku. Během příštích dvanácti let dalších 330 bílých nosorožců bylo navráceno do Kruger parku. Do roku 2007 jejich počet vzrostl na odhadovaných 7000, což činí jejích populaci v Kruger parku největší na světě.

1961 Západní a jižní hranice parku byla oplocena. Plot měl zabránit zvířatům opustit park, a tak šířit kulhavku a slintavku mezi domácím dobytkem.

Během šedesátých let restaurace a obchody v Kruger parku začaly prodávat alkohol.

1967 Byl proveden první celkový průzkum a sčítání slonů. Bylo napočítáno 6 600 slonů, to byl pozoruhodný růst, když se vezme v úvahu, že roku 1905 bylo na tomto území spatřeno pouze 10 slonů. Tak velký počet slonů měl negativní vliv na životní prostředí parku. Byl zaveden pravidelný každoroční odstřel, který měl kontrolovat populaci a udržet ji ve zdravém počtu.

Osmé desetiletí 1968 – 1977 (V tomto období jsem začal do parku jezdit.)

1969 Poslední zbývající komunita (Makuleke) byla přestěhována ven z parku.

V sedmdesátých letech byla na řece Letaba mezi kampy Letaba a Olifants postavena přehrada. Jejím hlavním účelem byla regulace odtoku vody do Mosambiku. Stavbu financoval průmyslník Charles Engelhard, po kterém byla pojmenována.

1970–1980 Toto desetiletí bylo charakterizováno programem „voda pro zvěř“ (water for game), bylo vybudováno mnoho umělých napajedel.

1976 Východní hranice mezi Kruger parkem a Mosambikem je oplocena. Kruger park se stává vlastně ostrovem, toto omezení pohybu zvěře si vyžádá určitá opatření, která toto omezení kompenzují.

1977 Severní část parku byla zasažena cyklónem.

Deváté desetiletí 1978 – 1987

1978 Začalo každoroční sčítání a pozorování velkých savců za pomoci letadel. Toto dlouhodobé monitorování ukázalo reakci populací velkých savců na dešťové cykly.

1980 SANParks (Jihoafrické národní parky) pomalu opouštějí diskriminační pravidla a zákony.

1984 cyklony Demoina a Imboa zasáhly park a způsobily povodně.

1984 Je otevřen Berg-en-Dal Rest Camp. Název znamená „Kemp Hora a Údolí“ a je vybudován v úplně novém stylu.

1987 Je spuštěn Výzkumný program řek Kruger parku (The Kruger Rivers Research Programme) jako odpověď na zhoršující se stav trvale tekoucích řek, které parkem protékají. To pomohlo ve formování principů managementu přizpůsobených potřebám parku. Program byl také nápomocný při formulaci Národního vodního zákona (National Water Act) z roku 1988.

Desáté desetiletí 1988 – 1997 (moje návštěvy Krugeru skončily)

1988 Největší betonová přehrada je vybudována na řece Timbavati. Je pojmenována po ministru Piet Groblerovi, který se v roce 1926 zasloužil o založení parku.

1989 Zákaz CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, tedy Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.) mezinárodního obchodu se slonovinou, který měl omezit pytlačení slonů v Africe.

1990 Strážce Filip Nel objevil při leteckém sčítání zvěře zříceniny Thulamela.

1992 Kruger park postihla nejhorší zaznamenaná sucha. Počet býložravců se díky nedostatku pastvy výrazně zmenšil.

1992 Začaly vykopávky království Thulamela ze třináctého století poblíže soutoku řek Levubu a Limpopo.

1992 Byl otevřen jeden z nejnovějších kempů „Mopani Rest Camp.

1993 Začalo rozebírání plotu ohraničující západní hranici parku. To znamenalo počátek propojování soukromých rezervací Sabi Sand a Timbavati s Kruger parkem.

1994 SANAParks oznámil pozastavení odstřelu slonů.

1997 Nadace zlatých dolů (Gold Fields Foundation) otevřela v Letabě muzeum zasvěcené slonům.

Jedenácté desetiletí 1998 – 2007

1998 Je jmenován první černošský ředitel Krugerova národního parku (KNP) Madoda David Mabunda. Dr. Mabunda je nyní generálním ředitelem SANParks.

1998 Území severní Pafuri je vráceno komunitě Makuleke. Ti se rozhodli používat územní koncesi pro účely konzervace přírody.

2000 Několik velkých povodní postihlo KNP v únoru tohoto roku. Byly způsobeny značné škody na infrastruktuře.

2001 Velké části KNP jsou spáleny. Díky vydatným dešťům z roku 2000 je tráva přerostlá a po zimě (od půli června do půli září) uschlá. To je vydatná potrava pro požáry. Čtvrtého září se stala tragédie, řádící požár zachvátil pracovní kemp, ve kterém uhořeli čtyři strážní a dvacet sekáčů trávy.

2002 Je podepsána smlouva mezi Mosambikem, Jižní Afrikou a Zimbabwe, která ratifikuje vytvoření Great Limpopo Transfrontier Park (Přeshraniční park Velké Limpopo). Bude to největší konzervační území v Africe rozléhající se na 35 000. kilometrech čtverečních.

2002 První soukromá safari koncese pojmenovaná po slavném jihoafrickém psu Jock of the Bushveld je udělena. Šest dalších následuje.

2003 Je publikována první vědecká kniha o výzkumu v KNP. Je nazvána „The Kruger Experience – ecology and management of savanna heterogenity“.

2003 Poprvé v historii navštíví KNP víc než milion lidí za 12 měsíců. Návštěvnický rekord byl překonán 8. března 2003. Od té doby jezdí do KNP více než jeden milion návštěvníků pravidelně.

2004 Americká AW Mellon nadace financuje v KNP junior vědecký program. Cílem programu je pomoc mladým černošským vědcům při jejich doktorandském studiu.

2006 Poprvé jsou názory a myšlenky lidí mimo vlastnickou strukturu začleněny do všeobjímajícího management plánu podle nového zákona o chráněných oblastech.

2006 prezident Mosambiku, Jižní Afriky a Zimbabwe oficiálně otevřeli Girioyondo Tourist Acces Facility (Zařízení pro vstup turistů Girioyondo). Toto otevírá hranice mezi KNP a Limpopo národními parky v Jižní Africe a Mosambiku a je hlavní iniciativou přeshraničního parku Velké Limpopo.