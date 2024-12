Jezdil jsem do Kruger parku II. (Hroši)

Co to pro vás představuje, vyberte si sami. Možná, že nic. I to je dobře. Možná, že příběh, ale jaký? Ten váš, ten můj, nebo ten jeho?

Miluji lásku pro lásku

Jaký by byl život bez lásky? Jaký by byl život bez vášně? Jaký by byl život bez milování? Byl by to ještě život, nebylo by to skomírání?