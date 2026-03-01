Ještě chvíli

Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.

Ještě chvíli

Když jsem šel za tebou

Byl hřbitov i hrob zahalen

Mokrou hustou mlhou

Byl běžný únorový den

xxx

Chtěl jsem se zeptat

Jestli mě již očekáváš

Jestli mám již spěchat

Jestli tam místo máš

xxx

Ještě za tebou nepřijdu

Ještě tu chvíli pobudu

Slunce mi to zakázalo

Když mě cestou políbilo

Autor: Václav Kunft | neděle 1.3.2026 11:25

