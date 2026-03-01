Ještě chvíli
Ještě chvíli
Když jsem šel za tebou
Byl hřbitov i hrob zahalen
Mokrou hustou mlhou
Byl běžný únorový den
xxx
Chtěl jsem se zeptat
Jestli mě již očekáváš
Jestli mám již spěchat
Jestli tam místo máš
xxx
Ještě za tebou nepřijdu
Ještě tu chvíli pobudu
Slunce mi to zakázalo
Když mě cestou políbilo
Václav Kunft
Sněženky (Libozvuky)
Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.
Václav Kunft
Ona
Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.
Václav Kunft
Vlak
V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.
Václav Kunft
My dva
Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.
Václav Kunft
Kam jsem to zapad?
Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.
