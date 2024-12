Je mu teplo.

Něco změnit, něco udělat jinak. Všichni známe to nutkání, tu podvědomou touhu. Kolik z nás má tu sílu to opravdu udělat?

Hřbitov může být místem odpočinku pro mrtvé i pro živé. Místem k rozjímání o životě, který přes to všechno, nebyl tak špatný.

Bylo to tak vždy?

Co to pro vás představuje, vyberte si sami. Možná, že nic. I to je dobře. Možná, že příběh, ale jaký? Ten váš, ten můj, nebo ten jeho?