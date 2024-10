Je krásné být dítětem a věřit pohádkám. Bylo by ještě krásnějším nebýt dítětem a věřit pohádkám. Nejkrásnější by bylo v pohádce žít.

Také i takhle

I takhle se dá žít. Je to chaos, vír i zábava. Zdá se to jako dobrodružství, ale je to očistec. Někoho to posílí, někoho zabije, někdo si toho ani nevšimne.