Jde o to, jak se podělit o lup.

11. července 2022 jsem napsal blog „Je to jen vyhrožování?“ (https://blog.idnes.cz/kunft/je-to-jen-vyhrozovani.Bg22070368) ve kterém jsem vyslovil domněnku, že Rusku jde hlavně o Ukrajinské nerostné bohatství.

Nejenom Rusku, ale i USA. Trump se teď hlasitě přihlásil o svůj podíl na drancování Ukrajiny. Chce vzácné zeminy v hodnotě pěti set miliard. Číslo, jak je jeho zvykem plácl od boku. Určitě to bude nakonec víc. Podniká pro svůj cíl zásadní kroky. Je nutné vyřadit Evropu, žije v ní totiž ještě pár bláznů, kteří věří, že by mohlo jít o záchranu demokracie. Vance Evropanům vysvětlil, že demokracii, svobodě slova a osobní svobodě vůbec nerozumí, tak ať se do konfliktu na Ukrajině nepletou. Musk všem vzkázal, že svobodě tak, jak jí on chápe, rozumí v Evropě jen krajní pravice. Proto do Rijádu na předběžné rozhovory nebyl mimo USA a Rusko nebyl přizván nikdo jiný. Jde přípravu efektivního vydrancování Ukrajiny a spravedlivého rozdělení lupu mezi USA a Rusko. Rusové dostanou území s nerostným bohatstvím a Američané těžební práva. Na následná jednání budou Evropští naivové přizváni. Půjde totiž o dělení nákladů a zodpovědnosti za celou operaci. Evropa se na to bude hodit, tedy jestli jsme opravdu, tak hloupí a akce neschopní, jak Američané a Rusové věří.