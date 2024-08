Hvězdy mizí

Tohle je pravá poslednina, cosi ve vzduchu vyvolá vzpomínky, které se zdají skutečné, nevím, jestli to bylo včera, nebo před padesáti lety.

Nic

Třeba jsem blázen, myslete si, co chcete, ale napište, co to ve vás vyvolá. Tohle se klidně může stát a možná, že se již stalo.