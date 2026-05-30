Hvězda (Sonet 31.)

Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.

Dohodil jí kšeft s neznámou kapelou

Zpívala na tancovačce a byla za hvězdu

Bylo jí jasné, že počítá s nějakou odměnou

Tak mu ho vykouřila někde v průjezdu

xxx

Když to někdo jejímu klukovi vykecal

Divila se, proč mu to vadí, nešlo o nic

Nebylo to osobní, vždyť ji ani nepíchal

To mu měla dát prachy, nebo kilo jitrnic

xxx

Nerozuměla mu, lítal hlavou v oblacích

Nepraktický snílek, co žvanil o básních

Byl tak jiný než kluci z okolí, a to ji vábilo

xxx

Milovala ho, nechápala, co to stále má

Nezahla mu, nebyla mu přece nevěrná

Nevěděla proč se zlobil, co mu vadilo

Autor: Václav Kunft | sobota 30.5.2026 23:25 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Václav Kunft

Sonet bez čísla

Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.

27.5.2026 v 22:24 | Karma: 7,76 | Přečteno: 142x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Zeď

Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?

23.5.2026 v 23:09 | Karma: 9,86 | Přečteno: 270x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Žena/y

Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?

20.5.2026 v 22:03 | Karma: 11,88 | Přečteno: 304x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Proč?

Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.

16.5.2026 v 19:42 | Karma: 14,38 | Přečteno: 401x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Květen (Máj)

Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.

13.5.2026 v 16:47 | Karma: 12,01 | Přečteno: 351x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 471
  • Celková karma 12,36
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

