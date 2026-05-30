Hvězda (Sonet 31.)
Dohodil jí kšeft s neznámou kapelou
Zpívala na tancovačce a byla za hvězdu
Bylo jí jasné, že počítá s nějakou odměnou
Tak mu ho vykouřila někde v průjezdu
xxx
Když to někdo jejímu klukovi vykecal
Divila se, proč mu to vadí, nešlo o nic
Nebylo to osobní, vždyť ji ani nepíchal
To mu měla dát prachy, nebo kilo jitrnic
xxx
Nerozuměla mu, lítal hlavou v oblacích
Nepraktický snílek, co žvanil o básních
Byl tak jiný než kluci z okolí, a to ji vábilo
xxx
Milovala ho, nechápala, co to stále má
Nezahla mu, nebyla mu přece nevěrná
Nevěděla proč se zlobil, co mu vadilo
Václav Kunft
Sonet bez čísla
Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.
Václav Kunft
Zeď
Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?
Václav Kunft
Žena/y
Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?
Václav Kunft
Proč?
Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.
Václav Kunft
Květen (Máj)
Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.
