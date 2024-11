Hezká myšlenka

V tunelu a na zahradě žil Boris, krásný rhodéský ridgeback. Když svým hlubokým hlasem v tunelu zaštěkal, nahánělo to hrůzu.

Ne vždy svítí sluníčko, ne vždy je teplo. Často prší, fouká vítr, nebo mrzne a sněží. To neznamená, že není krásně, žijeme, a to je krásné samo o sobě.

Potůček

Seběhne z kopce, přeběhne louku, proteče vesnicí a vydá se k řece. S tou pak pluje do světa. V kterém oceánu asi skončí. Co všechno pozná? Co nás naučí?