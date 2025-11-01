Havrani (sonet 20.)

Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.

Havrani (sonet 20.)

Již zase na poli zpívají havrani

Velká hejna se jich na podzim slétají

Není to smutné krákání

Jen si při jídle povídají

xxx

Havran není černý samotář

Je to společenský pták

Nenosí smůlu není to lhář

Nechodí v temnotách, není pasák

xxx

Je krasavec s ocelovým nádechem

Nevím, proč si ho spojujeme s podzimem

Je tu přece po celý rok

xxx

Asi, že jsou jimi poseté brázdy polí

Hnědá oraniště se tou namodralou plní

A k zimě je to jenom krok

Autor: Václav Kunft | sobota 1.11.2025 11:46 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Václav Kunft

A přišel ďábel

K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.

29.10.2025 v 17:04 | Karma: 10,49 | Přečteno: 265x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Černý kůň (sonet 21)

Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.

25.10.2025 v 11:16 | Karma: 12,46 | Přečteno: 299x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Na lavičce

Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.

22.10.2025 v 17:56 | Karma: 12,84 | Přečteno: 331x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Na zídce (sonet sebevraha - 18)

Někdy je toho na člověk moc, nemůže dál a řeší to drasticky. Touží po klidu, potřebuje klid, a tak volí ten věčný.

19.10.2025 v 18:16 | Karma: 12,22 | Přečteno: 320x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Stačí zavřít oči (Libozvuky)

Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.

18.10.2025 v 12:02 | Karma: 13,35 | Přečteno: 311x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

1. listopadu 2025  12:22

Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko,...

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

1. listopadu 2025  12:10

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil...

Ukrajinci se pokusili dostat vrtulníkem do Pokrovsku, všichni zahynuli, tvrdí Moskva

1. listopadu 2025  12:06

Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své...

Na Slovensku jezdí první žandárové. Mohou zastavovat auta i zadržet podezřelé

1. listopadu 2025  12:01

Na slovenských silnicích se začala objevovat první auta žandárů. Nová bezpečnostní složka navazuje...

Václav Kunft

  • Počet článků 419
  • Celková karma 12,55
  • Průměrná čtenost 283x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.