Havrani (sonet 20.)
Již zase na poli zpívají havrani
Velká hejna se jich na podzim slétají
Není to smutné krákání
Jen si při jídle povídají
xxx
Havran není černý samotář
Je to společenský pták
Nenosí smůlu není to lhář
Nechodí v temnotách, není pasák
xxx
Je krasavec s ocelovým nádechem
Nevím, proč si ho spojujeme s podzimem
Je tu přece po celý rok
xxx
Asi, že jsou jimi poseté brázdy polí
Hnědá oraniště se tou namodralou plní
A k zimě je to jenom krok
Václav Kunft
A přišel ďábel
K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.
Václav Kunft
Černý kůň (sonet 21)
Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.
Václav Kunft
Na lavičce
Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.
Václav Kunft
Na zídce (sonet sebevraha - 18)
Někdy je toho na člověk moc, nemůže dál a řeší to drasticky. Touží po klidu, potřebuje klid, a tak volí ten věčný.
Václav Kunft
Stačí zavřít oči (Libozvuky)
Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.
