Halleyova kometa (Momentky z Afriky)

Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Autor: Václav Kunft | středa 7.1.2026 15:48 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Václav Kunft

  • Počet článků 433
  • Celková karma 13,08
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

