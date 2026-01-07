Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Václav Kunft
Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.
Václav Kunft
Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Žiji (sonet 25.)
Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.
Václav Kunft
Šedá (sonet 26.)
Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.
