Gaunerská léta

Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.

Gaunerská léta

První kuličky v podrážce pionýrek

procházka okolo nic netušících

začínající malý zlodějíček

hloupost těch do hry zabraných

Prásknu na tebe, že si to chtěla

jsi zvědavá jako já tak neblbni

tak proč bys křičela a nepodržela

když ti chci sáhnout pod sukni

Pak přišlo pivo, cigára, hospody

bezstarostná léta flákání a zábavy

xxx

Nebylo to zadarmo, stálo to prachy

Naučil se kšeftovat, ne vždy čistě

hemžilo se to podivnými štychy

V kalné vodě rozhazoval sítě

Byl to strach nebo výchova matky

něco ho zarazilo, než překročil hranici

Nepustil se tam, odkud není cesta zpátky

Něco v něm mu zachránilo zadnici

Nastalo dlouhé období prázdna, ničeho

Trvalo, než pochopil a vše znovu začalo

Autor: Václav Kunft | středa 17.9.2025 11:53 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Václav Kunft

  • Počet článků 406
  • Celková karma 11,88
  • Průměrná čtenost 281x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

