Gaunerská léta
Gaunerská léta
První kuličky v podrážce pionýrek
procházka okolo nic netušících
začínající malý zlodějíček
hloupost těch do hry zabraných
Prásknu na tebe, že si to chtěla
jsi zvědavá jako já tak neblbni
tak proč bys křičela a nepodržela
když ti chci sáhnout pod sukni
Pak přišlo pivo, cigára, hospody
bezstarostná léta flákání a zábavy
xxx
Nebylo to zadarmo, stálo to prachy
Naučil se kšeftovat, ne vždy čistě
hemžilo se to podivnými štychy
V kalné vodě rozhazoval sítě
Byl to strach nebo výchova matky
něco ho zarazilo, než překročil hranici
Nepustil se tam, odkud není cesta zpátky
Něco v něm mu zachránilo zadnici
Nastalo dlouhé období prázdna, ničeho
Trvalo, než pochopil a vše znovu začalo
Václav Kunft
Sonet šestnáctý
Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?
Václav Kunft
Libozvuky o lásce
Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.
Václav Kunft
Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.
Václav Kunft
Strom v Bedfordshire
Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.
Václav Kunft
Vstoupil jsem do ráje
Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.
