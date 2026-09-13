Fotky, co máme v peněžence
Fotky, co máme v peněžence
Hned v první přihrádce za síťkou
nejnovější fotky, vnuk s vnučkou
Musí být v té přední
rostou, a tak se často mění
Syn a dcera jsou v té další
tyhle fotky jsou trochu starší
Manželčina fotka také není nejnovější
Pak je tam ještě jedna fotografie
Za tou kapsou na drobné
Není to přihrádka je to spíš
taková nenápadná skrýš
v ní fotka trochu ušmudlaná
z peněženky do peněženky přendávaná
stará fotka, na ní mladá žena
Václav Kunft
Chtěl jsem
--------------I sem se myšlenky někdy zatoulají. –--------------- -------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kamarád les
-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jízda
----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Tento okamžik
------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Sonet 35
Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.
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