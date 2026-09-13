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Fotky, co máme v peněžence

Václav Kunft
Zabloudil jsem trochu do poslednin. Tahle básnička je pro dědky, kteří nemají nebo nechtějí používat chytrý telefon.

Fotky, co máme v peněžence

Hned v první přihrádce za síťkou

nejnovější fotky, vnuk s vnučkou

Musí být v té přední

rostou, a tak se často mění

Syn a dcera jsou v té další

tyhle fotky jsou trochu starší

Manželčina fotka také není nejnovější

Pak je tam ještě jedna fotografie

Za tou kapsou na drobné

Není to přihrádka je to spíš

taková nenápadná skrýš

v ní fotka trochu ušmudlaná

z peněženky do peněženky přendávaná

stará fotka, na ní mladá žena

Autor: Václav Kunft | neděle 13.9.2026 13:42 | karma článku: 0 | přečteno: 49x
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----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------

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------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------

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Václav Kunft

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  • Celková karma 13,00
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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