Eufonie (libozvuk)
Eufonie (libozvuk)
Bronzová je řečtina
trochu rachotí
Slova Sapfó jsou milostná
a ten bronz libě zní
Václav Kunft
Proměnlivé oči
---------------------Co všechno dokážou oči říct.-------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Tisíckrát (Libozvuk)
Další libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.----------------------------------------------------------
Václav Kunft
Není on náhodou listopad
-----------------------Ono dnes celý den pršelo.--------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kdyby nebyla láska
----------------Kdyby nebyla láska stálo by za to žít?----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
11. 11. v 11:00 1918
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------
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