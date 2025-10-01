Dnes (Sonet osmnáctý)

Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.

Dnes (Sonet osmnáctý)

Pach síry, rudá řinoucí se láva, temný rachot

Obraz pekla vzbuzující strach velká lež a klam

Nad tím jen prázdnota a bohapustý chechot

Tak se to zdá, tak to vypadá, jak to vidíš ty sám

xxx

Spíš rámus plechových hrnců padajících ze schodů

Kdákající husy, slepice na dvorku, kokrhající kohout

Zaplivaná hospoda, dědkovská hádka, pach prdů

Zní to přízemně, ale i, tak by sis to vše mohl shrnout

xxx

Zapomeň na ideály, na to, co sis myslíval a přál

Zapomeň na svět, který jsi chtěl, ten se ti jen zdál

Zapomeň, zapomeň, teď jsi na druhém břehu

xxx

Jen ruiny, haldy suti, samé zbytečné harampádí

Vidina pohodlí, halda peněz to je, co tě dnes svádí

A uprostřed bělostná hrstička sněhu

Autor: Václav Kunft | středa 1.10.2025 10:35 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Václav Kunft

  • Počet článků 410
  • Celková karma 12,20
  • Průměrná čtenost 282x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

