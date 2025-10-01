Dnes (Sonet osmnáctý)
Pach síry, rudá řinoucí se láva, temný rachot
Obraz pekla vzbuzující strach velká lež a klam
Nad tím jen prázdnota a bohapustý chechot
Tak se to zdá, tak to vypadá, jak to vidíš ty sám
xxx
Spíš rámus plechových hrnců padajících ze schodů
Kdákající husy, slepice na dvorku, kokrhající kohout
Zaplivaná hospoda, dědkovská hádka, pach prdů
Zní to přízemně, ale i, tak by sis to vše mohl shrnout
xxx
Zapomeň na ideály, na to, co sis myslíval a přál
Zapomeň na svět, který jsi chtěl, ten se ti jen zdál
Zapomeň, zapomeň, teď jsi na druhém břehu
xxx
Jen ruiny, haldy suti, samé zbytečné harampádí
Vidina pohodlí, halda peněz to je, co tě dnes svádí
A uprostřed bělostná hrstička sněhu
Václav Kunft
Dědkův podzim
Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.
Václav Kunft
Zlomenina
Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.
Václav Kunft
Znal jsem vstup do chodby
Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.
Václav Kunft
Gaunerská léta
Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.
Václav Kunft
Sonet šestnáctý
Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?
- Počet článků 410
- Celková karma 12,20
- Průměrná čtenost 282x