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Dlouhá pláž

Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.

Dlouhá pláž

Zase jdu po dlouhé bílé pláži,

Zamyšlený, co noha nohu mine

Slunce do zad hřeje, nepraží

Oceán se vedle líně převaluje

Drsná krása rezavého vraku

Vodou vybělený kmen stromu

Pronikavý křik mořských ptáků

Pěna na vzdáleném vlnolamu

Zloděj cizího štěstí se tu poflakuje

Za zády mi visí ta velká rudá koule

Můj stín se teď rychle prodlužuje

Vrátím se domů, než úplně zajde

Autor: Václav Kunft | sobota 8.8.2026 20:47 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

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Václav Kunft

  • Počet článků 492
  • Celková karma 12,33
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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