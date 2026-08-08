Dlouhá pláž
Dlouhá pláž
Zase jdu po dlouhé bílé pláži,
Zamyšlený, co noha nohu mine
Slunce do zad hřeje, nepraží
Oceán se vedle líně převaluje
Drsná krása rezavého vraku
Vodou vybělený kmen stromu
Pronikavý křik mořských ptáků
Pěna na vzdáleném vlnolamu
Zloděj cizího štěstí se tu poflakuje
Za zády mi visí ta velká rudá koule
Můj stín se teď rychle prodlužuje
Vrátím se domů, než úplně zajde
Václav Kunft
Libozvuky (léto 26)
Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.
Václav Kunft
Couvá rak
Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.
Václav Kunft
Šeptání
Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.
Václav Kunft
Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.
Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.
Václav Kunft
Sirény
Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Letenské sady
Osvěžení v Letenských sadech
Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.
Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 492
- Celková karma 12,33
- Průměrná čtenost 291x