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Děsím se. (sonet 36)

Václav Kunft
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------

Děsím se. (sonet 36)

Zaplivaný kout, smrad zvratků a přízrak dávné vraždy

Děsím se tohohle zákoutí v mém městě i v mé duši

Jak hrůzné a temné je to místo, kolik je v něm pravdy?

Proč se mi o něm zdává, proč mě ve spánku straší?

****

Otevřené okno do nebe, kterým pluji do místa klidu

Jsou tam květiny, které mě konejší, tak omamně voní

V šeříku ukrytá kráska, ona je moje, dojdu si pro ni

Nechci tam zůstat vezmu ji za ruku a domů odvedu

****

Půjdu svou tajnou pěšinou, vyhnu se špíně a bolesti

Dál od hlavní třídy, třídy krutosti, nenávisti a neřesti

Raději se prodírat šípky a trnkami než cestou zločinu

****

Večer doma, na lůžku z hedvábí vyprávím pohádku

Pohádku o lásce s tebou prožitou ve stáří na zámku

Než odletím s oblaky, hlavou v tvém klíně spočinu

Autor: Václav Kunft | sobota 10.10.2026 22:15 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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