Děsím se. (sonet 36)
Děsím se. (sonet 36)
Zaplivaný kout, smrad zvratků a přízrak dávné vraždy
Děsím se tohohle zákoutí v mém městě i v mé duši
Jak hrůzné a temné je to místo, kolik je v něm pravdy?
Proč se mi o něm zdává, proč mě ve spánku straší?
****
Otevřené okno do nebe, kterým pluji do místa klidu
Jsou tam květiny, které mě konejší, tak omamně voní
V šeříku ukrytá kráska, ona je moje, dojdu si pro ni
Nechci tam zůstat vezmu ji za ruku a domů odvedu
****
Půjdu svou tajnou pěšinou, vyhnu se špíně a bolesti
Dál od hlavní třídy, třídy krutosti, nenávisti a neřesti
Raději se prodírat šípky a trnkami než cestou zločinu
****
Večer doma, na lůžku z hedvábí vyprávím pohádku
Pohádku o lásce s tebou prožitou ve stáří na zámku
Než odletím s oblaky, hlavou v tvém klíně spočinu
Václav Kunft
Podzimní libozvuky II
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.
Václav Kunft
Neptej se proč
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.
Václav Kunft
Oprýskaný dům
------Myšlenky se občas zatoulají do podivných zákoutí.-----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní posel
Manželka říká, že vstaneme brzo a půjdeme na houby. Nejde to, v lese je v to brzo ještě tma.----------------------------------------
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