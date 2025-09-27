Dědkův podzim
Dědkův podzim
Teplo si ho vytáhlo z domu
Slunce ještě svítilo z výšky
Prosvítalo zpoza stromu
Na trávníku mrkali pampelišky
Tu a tam, bylo jich již málo
Sluníčko ale příjemně hřálo
xxx
Kvetlo posledních pár růží
U dalších květin neznal jména
Žluté paprsky mu hladí svrasklou kůži
Květiny sázela jeho žena
Šoural se pomalu po zahrádce
Bylo mu dobře jak na procházce
Václav Kunft
Zlomenina
Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.
Václav Kunft
Znal jsem vstup do chodby
Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.
Václav Kunft
Gaunerská léta
Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.
Václav Kunft
Sonet šestnáctý
Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?
Václav Kunft
Libozvuky o lásce
Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.
- Počet článků 409
- Celková karma 12,14
- Průměrná čtenost 282x