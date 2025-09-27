Dědkův podzim

Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.

Teplo si ho vytáhlo z domu

Slunce ještě svítilo z výšky

Prosvítalo zpoza stromu

Na trávníku mrkali pampelišky

Tu a tam, bylo jich již málo

Sluníčko ale příjemně hřálo

Kvetlo posledních pár růží

U dalších květin neznal jména

Žluté paprsky mu hladí svrasklou kůži

Květiny sázela jeho žena

Šoural se pomalu po zahrádce

Bylo mu dobře jak na procházce

Autor: Václav Kunft | sobota 27.9.2025 11:06 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Václav Kunft

  • Počet článků 409
  • Celková karma 12,14
  • Průměrná čtenost 282x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

