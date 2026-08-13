Další Haiku
Osamělý strom (Haiku)
Osamělý strom
Skáče po něm veverka
Nebo je to stín
xxx
Leje (Haiku)
Leje a leje
Mrak nacucaná houba
Čimčará vrabec
Václav Kunft
Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.
Václav Kunft
Dlouhá pláž
Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.
Václav Kunft
Libozvuky (léto 26)
Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.
Václav Kunft
Couvá rak
Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.
Václav Kunft
Šeptání
Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.
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