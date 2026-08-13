Další Haiku

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Osamělý strom (Haiku)

Osamělý strom

Skáče po něm veverka

Nebo je to stín

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Leje (Haiku)

Leje a leje

Mrak nacucaná houba

Čimčará vrabec

Autor: Václav Kunft | čtvrtek 13.8.2026 14:41 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

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Václav Kunft

Podivná náhoda (Další Libozvuk)

Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.

12.8.2026 v 17:31 | Karma: 6,42 | Přečteno: 87x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Dlouhá pláž

Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.

8.8.2026 v 20:47 | Karma: 8,55 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Libozvuky (léto 26)

Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.

5.8.2026 v 14:49 | Karma: 8,71 | Přečteno: 132x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Couvá rak

Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.

3.8.2026 v 13:31 | Karma: 9,91 | Přečteno: 207x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Šeptání

Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.

1.8.2026 v 13:12 | Karma: 10,83 | Přečteno: 200x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

  • Počet článků 494
  • Celková karma 12,24
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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