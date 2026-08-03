Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Couvá rak

Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.

Couvá rak (Haiku)

Couvá, couvá rak

Čisťounký je potůček

Větříček vane

xxx

Král a prcek (Limerik)

Byl jednou jeden král

tomu prcek hrob kopal

nenakláněj se nad díru chlapečku

nebo tam spadneš ty blbečku

kdo by tě pak ven tahal?

xxx

Vedro (Haiku)

Pekelná vedra

Uvadají silnice

Kam asi půjdu

xxx

Malé Přítočno (Limerick)

U Kladna ve vsi Malé Přítočno

jezdí velká holka obkročmo.

Někdy jezdí na koňovi

někdy jezdí na Pepovi.

Někdy klečmo, někdy stojmo.

Autor: Václav Kunft | pondělí 3.8.2026 13:31 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Václav Kunft

Šeptání

Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.

1.8.2026 v 13:12 | Karma: 7,70 | Přečteno: 102x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.

Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.

29.7.2026 v 10:05 | Karma: 16,12 | Přečteno: 292x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Sirény

Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?

24.7.2026 v 18:56 | Karma: 10,40 | Přečteno: 180x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kurva (Sonet 33)

I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.

22.7.2026 v 18:21 | Karma: 10,88 | Přečteno: 208x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Letní lásky (libozvuky)

Libozvuky byly součástí poslednin. Jelikož nemusí dávat smysl, musí pouze dobře znít, mohou plynule přejít do toulavých myšlenek.

18.7.2026 v 20:19 | Karma: 12,22 | Přečteno: 236x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
3. srpna 2026  14:13

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

Hromadné propouštění v Plzni. Automobilový dodavatel JTEKT zruší přes 300 míst

Kompletace trakčních baterií pro elektromobily koncernu VW v Mladé Boleslavi
3. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Dodavatel komponentů pro automobilový průmysl, plzeňská pobočka firmy JTEKT, propustí přes 300...

Soutěska Sibiř v Teplických skalách v létě chladí, dnes tam bylo přes 10 stupňů

SoutÄ›ska SibiĹ™ v TeplickĂ˝ch skalĂˇch v lĂ©tÄ› chladĂ­, dnes tam bylo pĹ™es 10 stupĹĹŻ
3. srpna 2026  13:20,  aktualizováno  13:20

Zájem o Teplické skály na Náchodsku je v letních měsících značný. Lidé vyhledávají ve vedrech...

Znáte tento pražský kout? Ukrývá tajemno Dana Browna a školou, kde pracoval Einstein

Vstup do Ztracenky od Karlova
3. srpna 2026  14:58

V Česku jsou tři Ztracenky. Ta nejznámější, správně pojmenovaná Ztracená osada, se nachází u již...

Na Příbramsku hořel les. Hasičům pomáhaly zkrotit oheň i dva vrtulníky

Nalžovice – požár lesního porostu v těžko přístupném terénu. (3. srpna 2026)
3. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:53

Poblíž obce Nalžovice na Příbramsku hořel v pondělí les. Podle prvotních informací hasičů pohltil...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 490
  • Celková karma 12,47
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×