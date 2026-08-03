Couvá rak
Couvá rak (Haiku)
Couvá, couvá rak
Čisťounký je potůček
Větříček vane
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Král a prcek (Limerik)
Byl jednou jeden král
tomu prcek hrob kopal
nenakláněj se nad díru chlapečku
nebo tam spadneš ty blbečku
kdo by tě pak ven tahal?
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Vedro (Haiku)
Pekelná vedra
Uvadají silnice
Kam asi půjdu
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Malé Přítočno (Limerick)
U Kladna ve vsi Malé Přítočno
jezdí velká holka obkročmo.
Někdy jezdí na koňovi
někdy jezdí na Pepovi.
Někdy klečmo, někdy stojmo.
Václav Kunft
Šeptání
Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.
Václav Kunft
Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.
Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.
Václav Kunft
Sirény
Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?
Václav Kunft
Kurva (Sonet 33)
I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.
Václav Kunft
Letní lásky (libozvuky)
Libozvuky byly součástí poslednin. Jelikož nemusí dávat smysl, musí pouze dobře znít, mohou plynule přejít do toulavých myšlenek.
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