Co také vidím za oknem
Co také vidím za oknem
Za oknem zídka, za ní vykukuje větvička
zelená namalovaná na modrou oblohu
Občas u ní sedá kos, někdy zase kočka
Vítr na ní uvázal pestrobarevnou stuhu
Václav Kunft
Slunce strůjce vedra
Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.
Václav Kunft
Šedivá obloha
Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.
Václav Kunft
Temná zákoutí
Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.
Václav Kunft
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.
Václav Kunft
Oni dva (Sonet 32.)
Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.
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