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Co také vidím za oknem

Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.

Co také vidím za oknem

Za oknem zídka, za ní vykukuje větvička

zelená namalovaná na modrou oblohu

Občas u ní sedá kos, někdy zase kočka

Vítr na ní uvázal pestrobarevnou stuhu

Autor: Václav Kunft | sobota 27.6.2026 9:18 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

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Václav Kunft

  • Počet článků 479
  • Celková karma 12,05
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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