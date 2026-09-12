Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chtěl jsem

Václav Kunft
--------------I sem se myšlenky někdy zatoulají. –--------------- -------------------------------------------------------------------

Chtěl jsem

Chtěl jsem vše obejmout, ale měl jsem náruč malou

Chtěl jsem vše udělat, ale neměl jsem na to odvahu

Chtěl jsem život plný štěstí, ale měl jsem vůli malou

Chtěl jsem život plný lásky, ale neměl jsem na to povahu

Autor: Václav Kunft | sobota 12.9.2026 21:19 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Václav Kunft

Kamarád les

-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------

5.9.2026 v 23:21 | Karma: 9,68 | Přečteno: 130x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jízda

----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------

29.8.2026 v 22:55 | Karma: 11,85 | Přečteno: 170x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Tento okamžik

------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------

26.8.2026 v 21:59 | Karma: 11,47 | Přečteno: 204x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet 35

Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.

22.8.2026 v 22:00 | Karma: 13,44 | Přečteno: 256x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Přehrady

Na krizová sucha zaútočil Andrej Babiš s razancí sobě vlastní. Po zajisté zralé úvaze vypálil nápad na výstavbu asi dvaceti přehrad. Lidi to zajisté ohromí, zapomněl ovšem říct za jak dlouho tento nápad začne pomáhat.

20.8.2026 v 17:29 | Karma: 15,99 | Přečteno: 331x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI
8. září 2026  6:02

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...

Festival Vimperk26 nabídl kulturní program i novou zámeckou stezku

ilustrační snímek
12. září 2026  20:42

Stovky lidí navštívily dvoudenní premiérový ročník multižánrového festivalu Vimperk26, který dnes...

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...
12. září 2026  13:32,  aktualizováno 

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda...

O prohlídky rekonstruovaného areálu Bekon byl v Hrádku nad Nisou velký zájem

ilustrační snímek
12. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes...

Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové

ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům,...
12. září 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Václav Kunft

  • Počet článků 502
  • Celková karma 13,18
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet