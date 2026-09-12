Chtěl jsem
Chtěl jsem
Chtěl jsem vše obejmout, ale měl jsem náruč malou
Chtěl jsem vše udělat, ale neměl jsem na to odvahu
Chtěl jsem život plný štěstí, ale měl jsem vůli malou
Chtěl jsem život plný lásky, ale neměl jsem na to povahu
Václav Kunft
Kamarád les
-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jízda
----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Tento okamžik
------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Sonet 35
Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.
Václav Kunft
Přehrady
Na krizová sucha zaútočil Andrej Babiš s razancí sobě vlastní. Po zajisté zralé úvaze vypálil nápad na výstavbu asi dvaceti přehrad. Lidi to zajisté ohromí, zapomněl ovšem říct za jak dlouho tento nápad začne pomáhat.
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