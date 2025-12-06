Chlapeček na trůnu
Chlapeček na trůnu
Chlapeček na trůnu
Vládce světa
Kdo získá korunu
Čí bude meta
Kdo běží rychleji?
Ten snící?
Kdo touží silněji?
Kdo pálí svíci?
Tak měnil dějiny
Chlapeček na trůnu
Prošel staletími
Ne vždy měl korunu
Miloval ženy
Vyhrával bitvy
Psal i poemy
Dělal objevy
Na svém trůnu
usnul chlapeček
Probudil se k ránu
na trůnu stařeček
Václav Kunft
Lháři (sonet 24 ošklivý)
Sonet nemusí vždy být krásná milostná lyrika, může to být i ošklivá realita. Nesmíme zavírat oči před realitou, mohli bychom oslepnout.
Václav Kunft
Variace lásky a milování
Nic není tak rozmanitého jako láska Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka a tu nemám rád.
Václav Kunft
Střípky
Otevřu vodníkův hrníček na duše a s přáteli si budeme vyprávět klepy. Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe.
Václav Kunft
Sonet 23.
Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.
Václav Kunft
Nevlídno? (Sonet 22)
Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.
