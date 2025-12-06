Chlapeček na trůnu

Člověku můžete sebrat, nebo omezit téměř všechno jenom ne svobodu snít. Tak zavřete oči a sněte, nebo sněte s očima otevřenýma.

Vládce světa

Kdo získá korunu

Čí bude meta

Kdo běží rychleji?

Ten snící?

Kdo touží silněji?

Kdo pálí svíci?

Tak měnil dějiny

Prošel staletími

Ne vždy měl korunu

Miloval ženy

Vyhrával bitvy

Psal i poemy

Dělal objevy

Na svém trůnu

usnul chlapeček

Probudil se k ránu

na trůnu stařeček

Autor: Václav Kunft | sobota 6.12.2025 12:21 | karma článku: 4,20 | přečteno: 70x

