Chci

Skromná přání mohou být hodně neskromná. Co všechno by se muselo stát a co všechno by se muselo změnit? A přece si to přeji.

Chci Radost je voňavá louka a já ji chci mít Radost je bezmračné nebe a já ho chci mít Radost jsou vlnky na vodě a já je chci mít Radost jsou větve šumící větrem a já je chci mít Chci mít radost celý den, a ne o ní snít Chci se radovat, hrát si, milovat a při tom bdít Chci se nebát, chci se smát, chci dobře se mít Není to moc, co chci, chci jen jak člověk žít