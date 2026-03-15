Cesty
Miluji cesty, které končí horizontem
Cesty, co vedou odnikud nikam
Nevím, co bude za tím kopcem
Dohlédnu pouze k božím mukám
xxx
Ve zvlněné krajině čekají překvapení
Louka, les, vesnice, třešňová alej
Na severu, třešně později dozrávají
Rudé šťavnaté i pod stromy se válej
xxx
Je začátek července, polední vedro
Na kopci malinko fouká vítr, trošku
Větřík utichá, zlověstné ticho, dusno
Zčernalé mraky přinášejí letní bouřku
xxx
Rychle běžím dolů, dolů do vesnice
Schovat se do hospody, ať nezmoknu
Jak blázen se ženu dolů z toho kopce
Spadly první vlažné kapky, už se neženu
Václav Kunft
Miloval
Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.
Václav Kunft
Podivný svět
Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.
Václav Kunft
Blaho
Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.
Václav Kunft
Ještě chvíli
Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.
Václav Kunft
Sněženky (Libozvuky)
Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.
