Cesty

To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.

Miluji cesty, které končí horizontem

Cesty, co vedou odnikud nikam

Nevím, co bude za tím kopcem

Dohlédnu pouze k božím mukám

xxx

Ve zvlněné krajině čekají překvapení

Louka, les, vesnice, třešňová alej

Na severu, třešně později dozrávají

Rudé šťavnaté i pod stromy se válej

xxx

Je začátek července, polední vedro

Na kopci malinko fouká vítr, trošku

Větřík utichá, zlověstné ticho, dusno

Zčernalé mraky přinášejí letní bouřku

xxx

Rychle běžím dolů, dolů do vesnice

Schovat se do hospody, ať nezmoknu

Jak blázen se ženu dolů z toho kopce

Spadly první vlažné kapky, už se neženu

Autor: Václav Kunft | neděle 15.3.2026 13:21 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Václav Kunft

Miloval

Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.

12.3.2026 v 12:50 | Karma: 8,82 | Přečteno: 144x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Podivný svět

Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.

8.3.2026 v 10:50 | Karma: 10,36 | Přečteno: 232x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Blaho

Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.

4.3.2026 v 15:56 | Karma: 10,76 | Přečteno: 252x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Ještě chvíli

Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.

1.3.2026 v 11:25 | Karma: 12,20 | Přečteno: 311x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sněženky (Libozvuky)

Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.

26.2.2026 v 15:58 | Karma: 13,62 | Přečteno: 308x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 453
  • Celková karma 11,30
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

