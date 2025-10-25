Černý kůň (sonet 21)

Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.

Černý kůň (sonet 21)

Starý černý kůň mi funěl do ucha

když jsem ho na vyjížďku sedlal

Měl jsem rád toho klidného valacha

O všem možném jsem si s ním povídal

xxx

Chodili jsme spolu na procházky

Doktorka mi to doporučila na záda

Já vzpomínal na své staré lásky

On si pofrkával, panovala skvělá nálada

xxx

Jezdili jsme krokem, občas i klusem

Nezatěžoval jsem nás dědky cvalem

Pohoda, jen někdy otravovala moucha

xxx

Po hodince jsem se do stáje vracíval

tam jsem Kosa, tak se jmenoval, odsedlal

A ten starý černý kůň mi funěl do ucha

Autor: Václav Kunft | sobota 25.10.2025 11:16 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Václav Kunft

  • Počet článků 417
  • Celková karma 11,99
  • Průměrná čtenost 283x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

