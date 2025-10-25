Černý kůň (sonet 21)
Starý černý kůň mi funěl do ucha
když jsem ho na vyjížďku sedlal
Měl jsem rád toho klidného valacha
O všem možném jsem si s ním povídal
xxx
Chodili jsme spolu na procházky
Doktorka mi to doporučila na záda
Já vzpomínal na své staré lásky
On si pofrkával, panovala skvělá nálada
xxx
Jezdili jsme krokem, občas i klusem
Nezatěžoval jsem nás dědky cvalem
Pohoda, jen někdy otravovala moucha
xxx
Po hodince jsem se do stáje vracíval
tam jsem Kosa, tak se jmenoval, odsedlal
A ten starý černý kůň mi funěl do ucha
Václav Kunft
Na lavičce
Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.
Václav Kunft
Na zídce (sonet sebevraha - 18)
Někdy je toho na člověk moc, nemůže dál a řeší to drasticky. Touží po klidu, potřebuje klid, a tak volí ten věčný.
Václav Kunft
Stačí zavřít oči (Libozvuky)
Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.
Václav Kunft
Óda na barvy
Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.
Václav Kunft
Orel z Dračích hor
Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.
- Počet článků 417
- Celková karma 11,99
- Průměrná čtenost 283x