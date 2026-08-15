Byli krásní (Sonet 34)
Byli krásní (Sonet 34)
Byli hezcí, žádní krasavci, jen hezcí
Tak, jako je planina hezká, klidná, rovná
Ovocné sady, lány pšenice, a stáda ovcí
Tak jako jejich láska bez bouří, jen sladká
xxx
Čas běžel líně jako voda v široké řece
Bouře, povodně, velké vlny se jí vyhýbaly
Ani v zimě se neměnila, ledy ji nepoutaly
Láska tak poklidná, ale nádherná přece
Xxx
Snídaně s úsměvem, na dobrou noc pusu
Poté, co poklidíme večeři z bílého ubrusu
Před spaním se na chvilku trochu zasní
xxx
Pak tiše, jak žili i odešli rychle po sobě
Ten druhý nechtěl zůstat sám na světě
Nebyli jen hezcí, byli skutečně krásní
Václav Kunft
Další Haiku
---------------------------------na Haiku nelze psát perex-----------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.
Václav Kunft
Dlouhá pláž
Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.
Václav Kunft
Libozvuky (léto 26)
Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.
Václav Kunft
Couvá rak
Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Kam se hrabe Labubu. Tyhle šílené hračky z 90. let jsme milovali. Poznáte je všechny?
Zubatou panenku Labubu ještě nedávno chtěli všichni, kdo sledují sociální síť TikTok. Zatímco její...
Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer asi na půl hodiny provoz na koridorové trati mezi...
Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer provoz na koridorové trati mezi Benešovem a...
Která aplikace na počasí je nejlepší? Takhle poznáte, jestli přijde déšť
Počasí. Velké téma, které budí velké dohady. Ještě před pár lety většině lidí stačilo podívat se...
Film Vlak 2607 hledá po 65 letech pravdu o tragédii, porovnává mýty a dokumenty
Železniční neštěstí, při které v roce 1961 na Bruntálsku zemřelo 19 lidí, rekonstruuje nový...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 495
- Celková karma 12,22
- Průměrná čtenost 290x