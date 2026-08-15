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Byli krásní (Sonet 34)

Tady nechci psát perex, byl by hloupý--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byli krásní (Sonet 34)

Byli hezcí, žádní krasavci, jen hezcí

Tak, jako je planina hezká, klidná, rovná

Ovocné sady, lány pšenice, a stáda ovcí

Tak jako jejich láska bez bouří, jen sladká

xxx

Čas běžel líně jako voda v široké řece

Bouře, povodně, velké vlny se jí vyhýbaly

Ani v zimě se neměnila, ledy ji nepoutaly

Láska tak poklidná, ale nádherná přece

Xxx

Snídaně s úsměvem, na dobrou noc pusu

Poté, co poklidíme večeři z bílého ubrusu

Před spaním se na chvilku trochu zasní

xxx

Pak tiše, jak žili i odešli rychle po sobě

Ten druhý nechtěl zůstat sám na světě

Nebyli jen hezcí, byli skutečně krásní

Autor: Václav Kunft | sobota 15.8.2026 21:21 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Václav Kunft

  • Počet článků 495
  • Celková karma 12,22
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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