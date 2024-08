Nejsem staromilec, ale rád si občas zavzpomínám. Zavzpomínám na časy, kdy na některých ulicích jezdilo tak málo aut, že se na nich dal hrát v létě fotbal a v zimě hokej.

Byla to naše rejdiště, když jsme byli malí.

Maniny, vrch Vítkov, Kajzlák a Invalidovna. Jak se kromě Vítkova tato místa změnila. To, čemu jsme říkali Maniny, kde byla fotbalová hřiště, slepé rameno Vltavy, malý atleťák a železniční trať dnes neexistuje. Invalidovna je úplně jiná, snad jen ten Kajzlák.

Původně to byly Kaizlovy sady, podle národohospodáře a politika prof. JUDr. Josefa Kaizla, poté od roku 1952 Hakenovy sady, podle prvorepublikového komunistického politika Josefa Hakena. Od roku 1991 opět Kaizlovy a část před Invalidovnou od roku 2006 Sudkovy sady, podle fotografa Josefa Sudka, který jako válečný invalida v Invalidovně bydlel.

U vstupu do Kajzláku, jinak se mu neříkalo i když to byly za komunistů Hakenovy sady, byl starý mohutný topol. Náš Černý strom, bohužel již není, sloužíval nám jako pikola a okolní křoviska byla ideální na schovávání. Později, když jsme byli větší i na osahávání děvčat. Kousek dál bylo umělé jezírko se skalkou, na podzim se vypouštělo a my po té skalce lezli. V pravém dolním rohu byly veřejné záchodky a hřišťátko. Hřišťátko se v zimě polévalo a my tam chodili bruslit. V domku údržby byla lavice, kde se dalo přezouvat.

Když se přešla asfaltka, a to byla v té době v Praze vzácnost, vstoupilo se do části, kde stojí Invalidovna. Invalidovna byla vystavěna na Špitálském poli, pozemek získal jméno podle řádu Křížovníků s červenou hvězdou, jemuž jeho zakladatelka sv. Anežka Česká dala za úkol špitální péči. První impulz k založení dal ve své závěti hrabě Petr Strozzi, který padl v bitvě s Turky roku 1664. Své peníze odkázal vojenské invalidní nadaci Petra hraběte Strozziho. Teprve císař Karel VI. dal věci do pohybu, když v roce 1728 nechal zakoupit pozemky. Vypracování plánů bylo zadáno slavnému Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, který je v 1730 dokončil. Samotná stavba začala roku 1731. Stavělo se do roku 1737 kdy došly peníze. Stavba, která byla původně plánovaná pro 4000 rodin, byla upravena tak, že po svém předání do provozu, v ní bylo ubytováno 200 invalidů. Byla dokončena pouze 1/9 původního plánu. Nejdříve byla Invalidovna provozována podle přání zakladatele pražským arcibiskupstvím, v roce 1750 byla předána do péče „státní komise invalidní“. V roce 1814 vznikl Všeobecný invalidní fond, který převzal správu Invalidovny. 6. února 1874 byla obnovena Strozziho nadace a budova dostala novou sochařskou výzdobu a okolní terén se dočkal úprav. V parku před průčelím byl postaven pomník ženistům utonulým při záchraně civilního obyvatelstva za povodní v roce 1890. Dobře si pamatuji, že jako dítě jsem se podivoval, proč je na pomníku napsáno NA PAMÁTKU PIONÝRŮM, než jsem si zjistil, že pionýr bylo za Rakousko-Uherska synonymum pro sapéra, tedy ženistu. Dnes se divím, která moudrá hlava rozhodla při některé z oprav pomníku slovo PIONÝRŮM nahradit slovem ZÁKOPNÍKŮ, vadily snad určité konotace, a tak byla historie poopravena. V roce 1898 byla vztyčena na monumentálním podstavci busta Petra Strozziho od Mořice Černila. V té době žilo v Invalidovně asi 1400 osob. Prostranství okolo budovy bylo využíváno jako střelnice, park, k pěstování zeleniny a různým akcím.

Za mého dětství byla budova využívána k uskladnění části exponátů technického muzea. Myslím, že vstupné bylo asi korunu, tak jsme tam jako kluci občas zašli. Hned u vchodu bylo vyobrazení letu balónem do stratosféry prof. Augusta Piccarda. To nás jako kluky fascinovalo. V jedné postranní místnosti byla velká mísa s rtutí, ve které plavala železná koule. Byl tam strojek na pletení tkaniček do bot, s kterým nás správce nechal hrát. Byl tam flašinet a spousta dalších zajímavostí. Jednoho dne se v ulici před budovou Invalidovny objevily obrovské staré, pravděpodobně lodní kanóny, to bylo něco pro naši fantazii. K budově Invalidovny v té době přiléhalo zahradnictví, kam jsme chodili do prací na pozemcích, to byl prosím předmět „práce v dílnách a na pozemcích“. To celé po všech čtyřech stranách lemovaly vyasfaltované ulice, což byla v dlážděné Praze té doby rarita. Nebyl na nich vůbec žádný provoz. Představovaly ideální závodiště na kole proti stopkám. Jeden z kluků měl Favorita s přehazovačkou a jeho starší brácha měl stopky.

Na místě, kde bylo později postaveno experimentální sídliště Invalidovna, byla také spousta zajímavých věcí. Bylo tam vojenské cvičiště s autodromem. Za cvičištěm byla bývalá vinice Sluncová, která byla v roce 1731 přikoupena k projektu Invalidovna. Tam byla za mého dětství jízdárna, poštovní stáje a zimoviště cirkusů. Ano, pošta používala modré vozy tažené jedním, nebo dvěma koňmi. Když zahýbali z Křižíkovy do Urxovy ulice museli hodně zvolnit a my naskočili na zadní stupátko, kde jsme si sedli a vezli se. Nepřející kluci volali na vozku: „Za vozem“ a vozka šlehal bičem dozadu aby nás odehnal. Měli jsme holt kde řádit.