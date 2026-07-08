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Bude hezky

Říká se, že večerní červánky předpovídají hezké počasí na příští den. Je pro to i meteorologické zdůvodnění. Někdy je ta obloha ale hodně dramatická.

Bude hezky

Po obloze se honí pár buclatých obláčků

Ještě se ani nestmívá ale slunce se skrylo

Obláčky jsou bílé mají jen náznak červánků

Slunce dává vědět, že tu před chvílí bylo

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Připluly i šedé mraky a barví se do modra

Čerstvý vánek dohromady sehnal beránky

Skryté slunce přebarvuje šedou do ruda

Obloha se rychle mění jako by šla do války

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Brutálně rudé mraky obláčky něžné zaženou

Vzkazuje nám obloha, že zítra budou blesky?

Celé to nebeské drama znamená věc jedinou,

večerní červánky říkají, že zítra bude hezky

Autor: Václav Kunft | středa 8.7.2026 22:15 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Václav Kunft

Také ráj.

Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.

3.7.2026 v 22:50 | Karma: 8,60 | Přečteno: 160x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Vyprahlá země

Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.

1.7.2026 v 20:15 | Karma: 10,21 | Přečteno: 202x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

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Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.

28.6.2026 v 15:44 | Karma: 11,68 | Přečteno: 249x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

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27.6.2026 v 9:18 | Karma: 11,51 | Přečteno: 212x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Slunce strůjce vedra

Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.

24.6.2026 v 22:24 | Karma: 12,31 | Přečteno: 258x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

  • Počet článků 483
  • Celková karma 12,01
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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