Bude hezky
Bude hezky
Po obloze se honí pár buclatých obláčků
Ještě se ani nestmívá ale slunce se skrylo
Obláčky jsou bílé mají jen náznak červánků
Slunce dává vědět, že tu před chvílí bylo
xxx
Připluly i šedé mraky a barví se do modra
Čerstvý vánek dohromady sehnal beránky
Skryté slunce přebarvuje šedou do ruda
Obloha se rychle mění jako by šla do války
xxx
Brutálně rudé mraky obláčky něžné zaženou
Vzkazuje nám obloha, že zítra budou blesky?
Celé to nebeské drama znamená věc jedinou,
večerní červánky říkají, že zítra bude hezky
Václav Kunft
Také ráj.
Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.
Václav Kunft
Vyprahlá země
Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.
Václav Kunft
Voda
Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.
Václav Kunft
Co také vidím za oknem
Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.
Václav Kunft
Slunce strůjce vedra
Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.
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