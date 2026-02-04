Boží muka

Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.

Boží muka

Ve vlasech mě laská tvoje ruka

Tvůj klín mě hřeje do zátylku

Obzor krášlí stará Boží muka

Na věky prožívat tuhle chvilku

xxx

Když se nakloníš tak ani nevíš,

že krom svých tak hebkých rtů

mi i svůj prs k polibku nabízíš

mezi zuby beru tvoji bradavku

xxx

Ten nevinný pohyb láskyplný

iluzi mramorové piety vymazal

otevřel svět smyslně tajuplný

a já se tvému klínu zpovídal

xxx

Nebyla jsi ani krásná hříšnice

Vlasy jsi moje nohy utírala

Nebyla jsi ani krásná světice

Slzami štěstí jsi mě zalévala

xxx

Nemyslím si, že jsme hřešili

Bylo to opojně krásné to ano

Vždyť nejen sebe jsme milovali

A proto nám bude odpuštěno

Autor: Václav Kunft | středa 4.2.2026 11:05 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Václav Kunft

  • Počet článků 441
  • Celková karma 11,84
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

