Boží muka
Boží muka
Ve vlasech mě laská tvoje ruka
Tvůj klín mě hřeje do zátylku
Obzor krášlí stará Boží muka
Na věky prožívat tuhle chvilku
xxx
Když se nakloníš tak ani nevíš,
že krom svých tak hebkých rtů
mi i svůj prs k polibku nabízíš
mezi zuby beru tvoji bradavku
xxx
Ten nevinný pohyb láskyplný
iluzi mramorové piety vymazal
otevřel svět smyslně tajuplný
a já se tvému klínu zpovídal
xxx
Nebyla jsi ani krásná hříšnice
Vlasy jsi moje nohy utírala
Nebyla jsi ani krásná světice
Slzami štěstí jsi mě zalévala
xxx
Nemyslím si, že jsme hřešili
Bylo to opojně krásné to ano
Vždyť nejen sebe jsme milovali
A proto nám bude odpuštěno
Václav Kunft
Oči, které jsem zradil
Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.
Václav Kunft
Slyšel jsem myšlenky
Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.
Václav Kunft
Krásný řev (Sonet 28.)
Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.
Václav Kunft
Tokološ (Africké momentky)
My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.
Václav Kunft
Plačící okno (Sonet 27.)
Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.
