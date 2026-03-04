Blaho

Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.

Blaho

Z dáli se blíží

svůdná, vonná melodie

Slyším ji jen stěží

pomalu zesiluje

xxx

Rudá se mění

v konejšivou fialovou

Růžové snění

má náruč bleděmodrou

xxx

Chladivý vánek

osvěží tělo zpocené

Blahodárný spánek

mozek co zapomene

Autor: Václav Kunft | středa 4.3.2026 15:56 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

