Blaho
Blaho
Z dáli se blíží
svůdná, vonná melodie
Slyším ji jen stěží
pomalu zesiluje
xxx
Rudá se mění
v konejšivou fialovou
Růžové snění
má náruč bleděmodrou
xxx
Chladivý vánek
osvěží tělo zpocené
Blahodárný spánek
mozek co zapomene
Václav Kunft
Ještě chvíli
Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.
Václav Kunft
Sněženky (Libozvuky)
Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.
Václav Kunft
Ona
Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.
Václav Kunft
Vlak
V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.
Václav Kunft
My dva
Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.
