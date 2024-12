Není účelem tohoto blogu vykládat nebo objasňovat Bolzanovu práci. Jde jenom o přiblížení českého genia, kterého mojí generaci ve škole zatajili.

Bernard Bolzano

Bernard Bolzano se narodil 5. října 1781 v Praze. Narodil se v rodině obchodníka se starožitnostmi a uměleckými předměty. Otec pocházel z Lombardie a matka, Cecílie Maureová byla pražská Němka. Bolzano sám se považoval za německy mluvícího zemského Čecha. Malý Bernard trpěl tuberkulózou, a proto se nejdříve učil doma, poté nastoupil do školy při Týnském chrámu. V roce 1791 začal studovat na pětiletém německém piaristickém gymnáziu, které dokončil v roce 1796 s výborným prospěchem. Pak se věnoval studiu matematiky a logiky na tříleté filozofické přípravce. Matematiku zde vyučoval Stanislav Vydra, zde se také seznámil s logikou G. W. Leibnize. Roky 1799 a 1800 strávil soukromým studiem matematiky a filozofie zároveň, ale navštěvoval první a druhý ročník filozofické fakulty univerzity Karlo-Ferdinandovy zejména přednášky matematika F. J. Gerstnera.

V roce 1800 k nelibosti svého otce (chtěl z něho mít obchodníka) nastoupil studium teologie. Začátkem roku 1805 promoval, byl vysvěcen a stal se profesorem náboženské vědy. Zároveň byl ustanoven univerzitním kazatelem v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Jeho povinností bylo přednášet všem univerzitním studentům povinný tříletý kurz náboženské vědy a každou neděli mít kázání. Toto místo zastával až do 24. 12. 1819. Po celou dobu jeho působení na univerzitě na něj chodily stížnosti a udání, kterým se musel bránit. Učil podle svých vlastních poznatků a poznámek, a ne podle předepsané učebnice císařova zpovědníka J. Frinta. Ve svých nedělních exhortách se netajil svými reformními názory. Nakonec byl 24. 12. 1819 ze svého místa císařským dekretem sesazen pro hrubé porušení povinností kněze, učitele a řádného občana. Tím to ale nekončilo v roce 1822 mu byly předloženy k vysvětlení některé jeho exhorty. Vyšetřovatelé jeho vysvětlení nepřijali a Bolzano byl v roce 1825 pod hrozbou internace vyzván k odvolání. Zastal se ho abbé Dobrovský, který napsal dopis biskupovi Frintovi, ve kterém pohrozil zveřejněním celého případu v zahraničí. Po té celá aféra utichla. Bolzano se stáhl do ústraní a žil střídavě u svého bratra v Praze na zámečku, který patřil rodině jeho přítelkyně a podporovatelky Anny Hoffmannové, nebo u mecenáše A. Veita na Mělnicku. Ve zdravém prostředí v Liběchově, se u A. Veita Bolzano trpící tuberkulózou, mohl plně věnovat práci. V této době vznikla jeho hlavní práce Wissenschaftslehre (Vědosloví). Po smrti Anny Hoffmannové a bez její mateřské péče, začal Bolzano tělesně i duševně chřadnout. Rok 1848 sledoval s nadějemi i obavami. Ze strachu aby nevyvolala násilí, zakázal vydání své práce „O nejlepším státě“ (Von dem besten Staate). Byl proti svolání Slovanského sjezdu do Prahy, ale podporoval snahu F. Náhlovského, který svolal na květen do Prahy pokrokově smýšlející katolické kněze, aby se poradili o možných církevních reformách. Těžce nesl a příkře odsoudil potlačení revolučního hnutí. Nedlouho po tom 18. 12. 1848 v Praze zemřel.

Bolzanův záběr byl tak obrovský, že by se blog mohl zvrhnout v nekonečný výčet jeho prací. Zkusím vypíchnout několik bodů.

Bolzano byl zastánce českého zemského patriotizmu ukládající stejnou zodpovědnost za správu státu české, německé i židovské části společnosti.

Dnes je Bernard Bolzáno spíše znám a oceňován jako filozof a matematik, za svého života byl však spíše znám a pronásledován za svoji sociální filozofii a etiku. Ve svých exhortách Bolzano mluvil o lidských právech a pokroku a o úloze rozumu. To se ovšem nelíbilo církvi. Další kontroverzní témata jako o rovnosti lidí, o důstojnosti ženy, o postoji k židům, o pojmu vlastnictví a o chování k nespravedlivým vrchnostem. To mu na popularitě u úřadů nepřispělo. Jeho hlavní dílo, které mu vyneslo přízvisko prvního českého socialistického utopisty, „O nejlepším státě“ ovšem uceleně vyšlo až v roce 1932. Jeho „Řeči vzdělávací k akademické mládeži“ vyšly v cizině až po jeho odvolání. Jeho etickým krédem byl nevyšší mravní zákon, který zněl: „Základní pravdou o sobě je nejvyšší mravní zákon: „Ze všech možných způsobů jednání vol vždy takový, který při zvážení všech důsledků nejvíc přispěje k blahu celku, lhostejno, v kterých jeho částech.“

Bolzano byl významný matematik. Psát v blogu o matematice a nebýt nudný je nemožné. Stačí říct, že Bolzano intuitivně položil základ teorie množin. Dále je nutné zmínit Bolzanovu-Weierstrassovu větu (Z každé ohraničené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní podposloupnost.), jeho práce v matematické analýze atd.

Bolzano filozof, začněme citací z Husserla: „Vědosloví Bernarda Bolzana z roku 1837, dílo, jež pokud jde o logickou elementární nauku daleko předstihuje všechno, co ve světové literatuře představuje systematické nárysy logiky. Bolzano se ve svém Vědosloví pokusil koncipovat nové pojetí logiky jako disciplíny, která by tvořila praktický základ pro všechny další vědní obory. Důležité pro něj bylo sjednocení názvosloví a definic. Několik ukázek jeho úvah.

„Věty o sobě se nesmějí ztotožnit s představou, jež by se nacházela ve vědomí myslící bytosti, ani s domněnkou. Nesmí se jim přisuzovat nějaká existence nebo skutečnost. Pravdy sobě neexistují v tom smyslu, jako Platónův svět idejí. Věty o sobě mohou být pravdivé nebo nepravdivé; pravdivé jsou pak pravdy o sobě. Pravdy o sobě nejsou existující věci, neexistují subjektivně, ale musí platit objektivně, jsou však prosty skutečnosti. Kdyby měly existenci, měly by určitou dočasnost, pravdy o sobě však platí absolutně, bez ohledu na časovou existenci. Částí vět jsou představy: ve větách o sobě jsou představy o sobě, jejichž předmětem není nic skutečného a nejsou tedy vybaveny existencí. Tedy věta je pravdivá, pokud svému subjektu přikládá predikát, který mu náleží. Pravdy o sobě jsou hypostazovaný a objektivně idealizovaný objektivní smysl logických výroků a vztahů. Věty o sobě jsou pak hypostazované a objektivizované logické vztahy samé.“

Jde o Bolzanovo odmítání psychologizace logiky.