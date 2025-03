Augustýn Heřman obchodník, kartograf, pirát.

Existuje několik verzí jeho data a místa narození. V zájmu stručnosti uvedu pouze tu nejpravděpodobnější verzi jeho původu.

Je pravděpodobné, že se narodil okolo roku 1621 v Mšeně do rodiny evangelického kněze Abrahama Heřmana. Po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského 1627 odešla rodina do exilu. Nejdříve se usadili v Amsterodamu, kde se mladý Augustýn vyučil zeměměřičem a kartografem. Okolo roku 1640 se přesunul do Ameriky jako zaměstnanec Západoindické společnosti. Další zpráva o něm pochází z roku 1644, kdy je uváděn jako agent obchodního domu Peter Gabry and Sons v Novém Amsterodamu (dnes New York).

V Americe začal používat jméno Augustine Herman Bohemian. Okolo roku 1649 se stal spolumajitelem pirátské fregaty, která přepadala španělské lodě v Karibiku. V roce 1651 se oženil s Jannetie Marií Verlethovou. V partnerství se svojí švagrovou a švagrem se stali největšími vývozci tabáku v Americe. Obchodováním s vínem, kožešinami, otroky a tabákem se stal bohatý a navíc vlastníkem rozsáhlých pozemků hlavně v a okolo dnešního New Yorku. Pěstoval indigovník. Měl ale i smůlu. Kvůli válce se Švédskem se holandský obchod dočasně zastavil. Správa nemovitostí a ostatní nákladné aktivity Hermana vyčerpávali natolik, že si musel začít půjčovat. V roce 1652 musel vyhlásit bankrot a byl na krátký čas uvězněn ve vězení pro dlužníky.

Herman nebyl jenom obchodníkem. V roce 1947 se dostal do rady devíti, poradního sboru guvernéra Petera Stuyvesanta. S tím se později dostal do sporu a Stuyvesant urychlil jeho bankrot. Díky svým jazykovým a vyjednávacím schopnostem se ovšem brzy vzpamatoval. Stuyvesant ho poslal na diplomatickou misi do Nové Anglie, aby vyšetřil a uklidnil pověsti o chystaném spojenectví indiánů a Holanďanů proti Angličanům. V roce 1659 byl vyslán vyjednávat s Cecilem Calvertem druhým baronem z Baltimoru ohledně sporů mezi ním a Novým Holandskem ohledně území na západním břehu Delaware Bay. Vyjednávání byla úspěšná a Herman zanechal dobrý dojem.

Herman si byl vědom náladovosti a proradnosti Stuyvesanta. Také se mu zalíbily pozemky okolo horní Chesapeake Bay. Nabídl tedy lordu z Baltimoru, že mu výměnou za pozemky nakreslí mapy. Jeho nabídka byla v roce 1660 přijata a Herman se v roce 1661 přestěhoval do Marylandu. Začala jeho desetiletá práce na mapách. Herman si vybral 4000 akrů v severovýchodním cípu Marylandu. Svůj grand pojmenoval „Bohemia Manor“. Jelikož Herman nebyl Brit musel požádat o občanství Marylandu, jeho žádost byla úspěšná a v roce 1666 se stal naturalizovaným občanem Marylandu. Jelikož jeho první žena zemřela před rokem 1665 oženil se znovu s Mary Catherine Wardovou. Finálně zpřetrhal linky k Novému Amsterodamu, o většinu majetku, tam ho připravili věřitelé a proradný Stuyvesant. Herman dokončil mapy okolo roku 1670 a byl za ně odměněn dalšími pozemkovými granty. Jeho mapy Marylandu a Virginie byly tak dokonalé, že byly používány dalších 200 let. Je škoda, že si během svých mapovacích cest nevedl deník, musel zažít mnohá dobrodružství. Jeho mapy byly nejen velmi přesné, ale byla to i umělecká díla. Mapy poslal do Anglie na grafické zpracování. Mědirytecká dílna, kde je zpracoval rytec William Fathhome zaměstnávala v té době i Václava Hollara. Je možné, že podobiznu podepsanou Agustine Herrman Bohemian ryl právě on. Zajímavé je, že zde je jeho jméno psané s dvěma r.

Po zbytek života Herman obhospodařoval svoje plantáže a užíval si života velkostatkáře. Jeho pozemky se rozkládaly na 120. km čtverečních, což z něj dělalo jednoho z největších soukromých vlastníků půdy v severoamerických koloniích. Jeho država byla nazývána „Little Bohemia.“ Občas přijmul i nějaké oficiální poslání. V roce 1674 byl jmenován smírčím soudcem pro styk s Indiány.

Herman zemřel v září roku 1686 ve svém Bohemia Manor v Cecil county v Marylandu. Jeho jméno dnes nesou v Marylandu školy, ulice, dálnice a muzea. Řeku Bohemia River pokřtil on sám, jako Bohemia jsou pojmenovány i některé národní parky a přístavy.

Se svojí první ženou měl pět dětí. Jeho nejstarší syn Ephraim George Herman, se stal druhým Lordem of Bohemia Manor. Osudy dalších dětí, vnoučat i pravnoučat jsou příliš obsáhle. Stačí říct, že jeho potomci patří k nejvýznamnějším americkým rodinám.

Posláno do blogu