Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.

Medvěd zabručel

Padlo šero a chlad

Podivně zaskučel

Chtělo se mu spát

Chce ještě k jahodám přivonět?

Chce ještě letícím ptákům závidět?

xxx

Bušíval pěstičkou

Kousal a škrábal

Duši měl maličkou

Když baladu zpíval

Rád lesní jahody plnou pusou mlsal

Lehl si na záda a na ptáky se díval

xxx

Lezl na stromy,

dupal a řval

Neřešil zákony,

rád a často se rval

Stále miloval les i jahody, trochu jinak

Díval se na ptáky a vědě,l že s nimi nebude létat

xxx

Rozvážně se lesem toulal

Často si lehl a spal

Rád se za keři skrýval

Vzpomínal, jak si zde hrál

Sedl si a znovu si na jahodách pochutnával

Později jak ptáci odlétají, se zasněně díval

xxx

Medvěd zabručel

Autor: Václav Kunft | sobota 10.1.2026 18:55

Václav Kunft

  • Počet článků 434
  • Celková karma 13,03
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

