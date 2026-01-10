Alegorie
Alegorie
Medvěd zabručel
Padlo šero a chlad
Podivně zaskučel
Chtělo se mu spát
Chce ještě k jahodám přivonět?
Chce ještě letícím ptákům závidět?
xxx
Bušíval pěstičkou
Kousal a škrábal
Duši měl maličkou
Když baladu zpíval
Rád lesní jahody plnou pusou mlsal
Lehl si na záda a na ptáky se díval
xxx
Lezl na stromy,
dupal a řval
Neřešil zákony,
rád a často se rval
Stále miloval les i jahody, trochu jinak
Díval se na ptáky a vědě,l že s nimi nebude létat
xxx
Rozvážně se lesem toulal
Často si lehl a spal
Rád se za keři skrýval
Vzpomínal, jak si zde hrál
Sedl si a znovu si na jahodách pochutnával
Později jak ptáci odlétají, se zasněně díval
xxx
Medvěd zabručel
Václav Kunft
Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.
Václav Kunft
Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Žiji (sonet 25.)
Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na...
V Mělníku hořelo v bytě ve třetím patře, sedm lidí se lehce nadýchalo kouře
V Mělníku hořelo dnes odpoledne v bytě ve třetím podlaží bytového domu. Hasiči zachránili pět lidí...
Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči
Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič:...
Imposter syndrom. Proč i úspěšní lidé pochybují o sobě a bojí se, že je okolí „prokoukne“?
Navenek působí sebejistě, výsledky mají nadprůměrné a okolí je vnímá jako odborníky. Uvnitř ale...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 434
- Celková karma 13,03
- Průměrná čtenost 286x