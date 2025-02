Ahoj všichni

Malý dodatek k blogu o dělení lupu. Čekal jsem, že Trump otočí, ale nečekal jsem to takhle rychle. Že je Trump prolhaný, neuznává právo a má tendenci si věci vynucovat násilím je obecně známo.

11. července 2022 jsem napsal blog „Je to jen vyhrožování?“ (https://blog.idnes.cz/kunft/je-to-jen-vyhrozovani.Bg22070368) ve kterém jsem vyslovil domněnku, že Rusku jde hlavně o Ukrajinské nerostné bohatství.

Potřeboval jsem se z něčeho vypsat. Bylo to hodně smutné, nešlo pokračovat a tak jsem si udělal takovou malou, veselejší odbočku.

Albrecht Jan Smiřický mohl být českým králem.

Co by se asi stalo, kdyby Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic nezemřel ve svých čtyřiadvaceti letech na tuberkulózu. Můžeme se pouze dohadovat, jak by se vyvinuly naše dějiny.