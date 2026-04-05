Absurdní modrá

Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.

Absurdní modrá

Přiletěl modrý brontosaurus

A usedl na květ hořce

Vyplašil pasoucí se hejno hus

Jak byl velký, tak dosedl těžce

xxx

Jeho kůže je blankytně modrá

Hořec vykvetl tmavě modře

Azurové nebe rozdíly stírá

Svět splývá v barvu moře

xxx

V hlavě mi vybuchla modrá

Jak ledňáčci mrtvé milenky létají

Do tmavě modré se svět stmívá

Jak mouchy ledňáčci k zemi padají

xxx

Barva ticha je modrá, asi tmavě

Smrt ta bude nejspíš zářivě bílá

Všemi barvami tě za ruku vede

Nezná klam světa, je průzračně čistá

Autor: Václav Kunft | neděle 5.4.2026 10:34 | karma článku: 7,10 | přečteno: 112x

Ježek (Libozvuk)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

29.3.2026 v 10:28 | Karma: 8,75 | Přečteno: 182x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Prší (Libozvuky)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

25.3.2026 v 18:09 | Karma: 8,11 | Přečteno: 192x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Cesty

To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.

15.3.2026 v 13:21 | Karma: 9,88 | Přečteno: 277x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Miloval

Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.

12.3.2026 v 12:50 | Karma: 11,20 | Přečteno: 285x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Podivný svět

Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.

8.3.2026 v 10:50 | Karma: 12,18 | Přečteno: 306x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 456
  • Celková karma 10,69
  • Průměrná čtenost 288x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

