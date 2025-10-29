A přišel ďábel

K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.

A přišel ďábel

Přišel ďábel mezi nás a líbezně zpíval

Za ním se valil hnus, lakota, závist a špína

Pro koho kakofonie, pro koho nádherná hudba?

Kdo stál na okraji, po kolena v bahně, se díval?

Řvali na sebe ti i druzí všichni chrlí jen pravdu

Rvali se jako koně a sdružovali se v tlupy

Oblékli roucha andělská a plánovali vraždu

Krajinou se šířil puch, na obloze kroužili supi

xxx

V kanceláři sedí s pařáty skrytými pod stolem

S maskou úsměvu a vlídného tlemení nasazenou

V jedné ruce kudlu a druhou výmluvně nastavenou

Drž hubu a krok, uvědom si, kdo je tu šéfem

Jen ať si řvou ti, kdo řvou, dělají nám dobrou službu

Noc mění v den a chaos řádu vládne, to se jen zdá

Poctivce změní na darebáka mladou holku na bábu

Ďábel se jen chechtá, kdo tu vládne, no přece já

xxx

Hospoda řve a mele pantem, po ulici tečou splašky

Kavárna přetéká moudrostí, fotbal vládne podvodu

Blbci žvaní, na odiv se vystavují řeční a lžou národu

Ti, co mají pod čepicí vláčí prachama narvané tašky

Dav již ví, co si má myslet, kdekdo beznaději propadá

Vztekloun pokouše sám sebe a do pelechu zaleze

Kavárna spíš mluví, než řve, zrovna tak hospoda,

že by nebylo vše ztracené, že by byla nějaká naděje

Autor: Václav Kunft | středa 29.10.2025 17:04 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

