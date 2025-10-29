A přišel ďábel
A přišel ďábel
Přišel ďábel mezi nás a líbezně zpíval
Za ním se valil hnus, lakota, závist a špína
Pro koho kakofonie, pro koho nádherná hudba?
Kdo stál na okraji, po kolena v bahně, se díval?
Řvali na sebe ti i druzí všichni chrlí jen pravdu
Rvali se jako koně a sdružovali se v tlupy
Oblékli roucha andělská a plánovali vraždu
Krajinou se šířil puch, na obloze kroužili supi
xxx
V kanceláři sedí s pařáty skrytými pod stolem
S maskou úsměvu a vlídného tlemení nasazenou
V jedné ruce kudlu a druhou výmluvně nastavenou
Drž hubu a krok, uvědom si, kdo je tu šéfem
Jen ať si řvou ti, kdo řvou, dělají nám dobrou službu
Noc mění v den a chaos řádu vládne, to se jen zdá
Poctivce změní na darebáka mladou holku na bábu
Ďábel se jen chechtá, kdo tu vládne, no přece já
xxx
Hospoda řve a mele pantem, po ulici tečou splašky
Kavárna přetéká moudrostí, fotbal vládne podvodu
Blbci žvaní, na odiv se vystavují řeční a lžou národu
Ti, co mají pod čepicí vláčí prachama narvané tašky
Dav již ví, co si má myslet, kdekdo beznaději propadá
Vztekloun pokouše sám sebe a do pelechu zaleze
Kavárna spíš mluví, než řve, zrovna tak hospoda,
že by nebylo vše ztracené, že by byla nějaká naděje
Václav Kunft
Černý kůň (sonet 21)
Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.
Václav Kunft
Na lavičce
Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.
Václav Kunft
Na zídce (sonet sebevraha - 18)
Někdy je toho na člověk moc, nemůže dál a řeší to drasticky. Touží po klidu, potřebuje klid, a tak volí ten věčný.
Václav Kunft
Stačí zavřít oči (Libozvuky)
Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.
Václav Kunft
Óda na barvy
Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.
