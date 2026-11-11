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11. 11. v 11:00 1918

Václav Kunft
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------

11. 11. v 11:00 1918

A zase ty vlčí máky

rudé jako uplakané oči milenek,

manželek a dětí těch, co padli,

těch, kteří měli ten den zármutek.

****

Rudé jak zbytečně prolitá krev

naděje i zmaru, nepřinesla, co měla

Nikdo neslyšel mrtvých šepot i řev

Slavná, zbytečná válka neumlčela děla

****

Obrala generaci o lásku, o iluze

Ničili ji vzpomínky na krvavou řežbu

Brzo vyrazily nové jateční divize

Znovu dopadaly holínky na žulovou dlažbu

****

Zase vyrazí u cest rudé máky

Semena dokážou hibernovat mnoho let

Vzpomínka na mrtvé i budoucí vojáky

Za každého jich vykvete miliónů pět

****

Opět budou jeden druhého zabíjet

Pragmatik romantického snílka

Jen proto, že někdo vidí jinak svět

V lidském šílenství zvaném válka

****

Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou

Autor: Václav Kunft | středa 11.11.2026 0:09 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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