11. 11. v 11:00 1918
11. 11. v 11:00 1918
A zase ty vlčí máky
rudé jako uplakané oči milenek,
manželek a dětí těch, co padli,
těch, kteří měli ten den zármutek.
****
Rudé jak zbytečně prolitá krev
naděje i zmaru, nepřinesla, co měla
Nikdo neslyšel mrtvých šepot i řev
Slavná, zbytečná válka neumlčela děla
****
Obrala generaci o lásku, o iluze
Ničili ji vzpomínky na krvavou řežbu
Brzo vyrazily nové jateční divize
Znovu dopadaly holínky na žulovou dlažbu
****
Zase vyrazí u cest rudé máky
Semena dokážou hibernovat mnoho let
Vzpomínka na mrtvé i budoucí vojáky
Za každého jich vykvete miliónů pět
****
Opět budou jeden druhého zabíjet
Pragmatik romantického snílka
Jen proto, že někdo vidí jinak svět
V lidském šílenství zvaném válka
****
Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou
Václav Kunft
Poezie m i z í í í Lament
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Na polštáři vlas (Libozvuky)
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní nelibozvuk
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------
Václav Kunft
Šílená paleta (Jackson Pollock)
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kočka
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------
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