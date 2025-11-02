Vznikající vláda, M.Kalousek ani Národní rozp. rada nezná zákon o předání návrhu rozpočtu
Končící vláda předala státní rozpočet včetně návrhu rozpočtu pro Ředitelství silnic a dálnic staré poslanecké sněmovně. Obsahuje všechny potřebné tabulky a pouze nastupující poslanci Motoristé se do nich nepodívali. Návrh rozpočtu neobsahuje v oblasti ŘSDI žádné schované nástrahy, vše probíhající je finančně kryto. Zda budou některé nové realistické vyprojektované návrhy uskutečnitelné za nastupující vlády či až později se uvidí a ničemu to nevadí, na nikoho není tlak. Není přeci cílem, aby se úředníci na ministerstvu dopravy flákali a řekli si spolu s ministrem: „Tak ode dneška už nepracujeme, protože ve státní kase zatím na další nejsou peníze“. Je přeci dobré mít odvedenou práci ministerstva dopředu a počkat na vývoj ekonomiky. Rozpočet je úsporný a pokud se nastupující vládě podaří ještě někde více ušetřit (logicky, ne likvidačně), tím lépe. Pokud ne, musí se, tak jako v každé rodině, počkat, až se vydělá.
JAKÉ JSOU ZÁKONY PRO PODÁNÍ NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NOVÉ POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ A NOVÉ VLÁDĚ?
Zákon praví, že končící vláda předkládá návrh o státním rozpočtu nové poslanecké sněmovně. Ta bude ustanovena pravděpodobně 5.11. Návrh státního rozpočtu putuje do ustanoveného poslaneckého výboru pro rozpočet, proto je důležité, aby i ten byl ustanoven. Právě proto je zodpovědnost toho, kdo dostal za úkol sestavit vládu a poslaneckou sněmovnu, tak učinit co nejdříve.
Mrzí mě, že Miroslav Kalousek i Národní rozpočtová rada slyší na stesky Andreje Babiše, Motoristů a SPD.
Navíc fakticky ANO, Motoristé i SPD návrh rozpočtu na rok 2026 všichni mají, včetně všec tabulek, takže mohou pracovat na jeho přepracování, tím spíše, když před volbami říkali, že mají připravený svůj návrh rozpočtu. Proto se mohou snadno rozhodnout při prvním čtení, zda schválí návrh rozpočtu (v hrubém měřítku) končící vlády, nebo neschválí a předloží svůj návrh rozpočtu.
Jiná věc je hladké předání agendy a tam někteří ministři jasně deklarovali, že naprosto hladce předají veškeré mateirály a zasvětí dotyčné do chodu ministerstva, programů atd.. Konkrétně to byl Vít Rakušan, Marian Jurečka, Marek Výborný, ale i další. Takže ani v tom není problém.
FILIP TUREK, TOMIO OKAMURA, PETR MACINKA
Jeho politické cíle, názory a osobní jednání je snadno dohledatelné a něco z toho zmiňuji i ve svých dřívejších článcích.
BORIS ŠŤASTNÝ
se více představil právě v rozhovoru níže.
ZHRNUJI JEHO POSTOJE:
- Je pro něj v pohodě jednání Filipa Turka: Jedna výmluva vyvrací druhou.
Vyjádření Deníku N:
- Odkaz
- Je pro něj v pohodě, že Petr Macinka popírá klimatickou změnu a vliv člověka na ni. Je pro něj v pohodě, že předvolební program je tak vágní, že se není možné divit (?), že ekologické organizace protestují.
- Souzní s tím, že bez uvedení změny zákona Petr Macinka hovoří o vyjmutí jedné chráněné oblasti, ve které touží podnikat hlavní sponzor a tvořitel Motoristů pan Chlad, který hovoří o tom, že se zákony mají porušovat a další neuvěřitelné věci veřejně do videí.
- Neumí si najít cestu k tomu, aby se naučil počítačový program poslanecké sněmovny, když jednotlivá ministerstva uvádí, že chtějí vládu předat hladce, tj. zasvětit nové příchozí do fungování.
- Zpřesnil zprávu Seznamu (kde mám vážnou výtku k tomuto médiu za nepřesnost) o tom, jak jsou zavázáni poslanci Motoristů, SPD a ANO hlasovat o zvolení ústavních činitelů (a Marek Výborný vysvětlení jako člověk mající zájem o věcné informace přijal)
- Je pro něj v pohodě, že bude volen do čela poslanecké sněmovny Tomio Okamura (něco jiného je, že demokraticky to tak skutečně má proběhnout a proběhne, to nikdo z nově zvolených poslanců nepopírá).
- Je pro něj v pohodě Filip Turek na postu ministerstva zahraničí se vší svojí komunikační, fotografickou i video minulostí, která je zahraničím snadno dohledatelná. Nebudou zařazovat tolik problematického jeho jednání do nějakého kontextu. To není jejich práce, ani práce občanů a nemají a nemáme na to většina z nás čas. Nebudou to zahraniční partneři dělat.
