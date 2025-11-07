Výzva pro občany: Napište p.m. Stanjurovi, Petru Havlíčkovi,
Jsem kritická vůči předchozí vládě tak jako občan ke každé vládě. Ale končící vláda udělala některé základní dobré věci. O to hůře někteří (právě pan ministr Stanjura) komunikovali. Zrovna pan ministr Kupka komunikoval velmi dobře a i započal a po předchozí vládě dokončil rekordní počet staveb. Také vytvořil další projekty (ministerstvo přeci nemá přestat nikdy pracovat). Na všechny započaté projekty stavební dopravní prý peníze jsou. Tudíž nevadí, že na nové projekty nejsou zatím peníze, práce je dopředu hotova a kterákoliv z následujících vlád „jako když ji najde“. Neměl by tedy být problém. Pokud je nějaký problém v rozpočtu, musí ho pan ministr Kupka a pan ministr Stanjura vyřešit.
Osobně mi pan ministr Kupka slíbil, že ještě v průběhu října projednají (i když i to je už pozdě), rozpočet SFDI a slíbila vláda, že ho do nové poslanecké sněmovny pošle, až bude ustanovena. Resp. takovou informaci mají Lidovci a tu prezentovali. K poslání rozpočtu do nové poslanecké sněmovny vyzvali i Starostové, osobně mi to nejen ministři obou stran. Potvrdili to v médiích i Jan Bartošek, Marek Výborný a Lukáš Vlček.
Máme den po ustanovení nové poslanecké sněmovny a je to zbytečný svár mezi končící vládou a novou poslaneckou sněmovnou. Zbytečně to také vrhá špatné světlo na končící vládu. A hlavně se mají dodržovat zákony a domluvy. (V současné době jdou ale vlastně dva zákony ohledně poslání návrhu rozpočtu SFDI proti sobě...)
PROČ TEDY ODS PORUŠUJE ZÁKON A PROČ JIM TO STOJÍ ZA VEŘEJNOU KRITIKU?
1) Andrej Babiš tvrdil, že má vytvořený svůj rozpočet, nikoliv návrh rozpočtu, což je výrazný rozdíl. Na základě této formulační změny dostal hodně hlasů ve volbách (mimo jiné).
2) v NÁVRHU ROZPOČTU končící vlády JSOU NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČOVÉ BODY:
- dostavba jaderného bloku Dukovany
- výdaje na obranu
Martin Kupka v dnešní 90´na ČT potvrdil, že v reálu nemají šanci ovlivnit, co nová vláda udělá s rozpočtem. Proč tedy končící vláda dává nějaké podmínky?
MOJE HYPOTÉZA, RESP. PROČ TO ČÁSTEČNĚ KVITUJI I KDYŽ JDE O PORUŠENÍ ZÁKONA A SNAŽÍM SE TAK PORUŠENÍ ZÁKONA (COŽ MI VADÍ) CO NEJVÍCE ZKRÁTIT:
Alena Schillerová říká, že oblast sociálních služeb je podfinancovaná. Ale v reálu i při horší ekonomické situaci se dařilo končící vládě vycházet s takovým rozpočtem. Pokud by tam chybělo pár miliard (do důchodu šel jiný počet lidí atd.), je to řešitelné zeštíhlením státní správy, kterou nová vláda plánuje. Petr Havlíček říká, že ve fondu oprav chybí peníze. V reálu ale peníze na započaté stavby v rozpočtu jsou (a ani Petr Havlíček to nerozporuje), ale nemohl by si připsat nové kilometry, které vyprojektoval Martin Kupka, ale musí počkat na další získané peníze, třeba z šedé ekonomiky (jak tvrdí ANO) – to by podle výpočtů ANO přesně sedělo. Je ale dost pravděpodobné, že se vybrat v reálu nepovede a padlo by to přirozeně právem na hlavu ANO. To, co by se ale každopádně stalo:
POKUD BY NASTUPUJÍCÍ VLÁDA DODRŽELA DVĚ KLÍČOVÉ INVESTICE ČR A TO DO JADERNÉ ELEKTRÉRNY DUKOVANY A NA OBRANU:
- Nová vláda by neměla na navyšování důchodů
- Nová vláda by neměla na započetí nových dopravních staveb, pokud by si na ně nesehnala peníze právě z šedé ekonomiky
- Nová vláda by neměla na všechny předvolební sliby dárečků a slev občanů.
Jinak, než na to touto týdení obstrukcí a tím, že to projde médii, vlastně nemá končící vláda na závažný problém rozpočtu ANO a SPD a nebezpečí neinvestice do Dukovan a obrany jak upozornit.
Výzva je to pro každou další vládu v tom „konsolidovat veřejné finance a zároveň dávat peníze do klíčových investic“. Tato zoufalá akce ODS části končící vlády, kdy je ochotna obětovat část své pověsti k tomu, aby další vláda rozpočet neprojedla (na což upozorňují VŠICHNI odborníci), je mementem pro všechny další vlády. Memento pro zodpovědné hospodaření i dodržování termínů dodání návrhu rozpočtu + úvaha přeložit temín voleb zpět na jaro.
Doufám, že to tak je a že důvod zdržování zaslání rozpočtu není v tom, že rozpočet neobsahuje žádné faktické chyby. Každopádně
CELÝ ROZPOČET MÁ VLÁDA K DISPOZICI A TO VČETNĚ NUTNÝCH TABULEK.
Už teď někteří ministři seznamují předpokládané minostry nové vlády s obsahem státního rozpočtu osobně (např. Lukáš Vlček Petra Havlíčka a ten je s jeho kapitou spokojen).
Proto vás inspiruji k tomu, abyste svým emailem či komentářem na FB pana ministra Stanjuru, pana ministra Kupku a pana premiéra v demisi Fialu k tomu vyzvali k zaslání rozpočtu teprve za týden, kdyby ho do konce příštího týdne neposlali. Petra Havlíčka, Alenu Schillerovou a Andreje Babiše navrhuji konfrontovat s důležitostí výdajů na obranu a dostavbu Dukovan, tj. neprojídání rozpočtu. A aby na dopravu – nové stavby dal to, co chce vybrat na šedé ekonomice.
Je to jen inspirace. Článek má za cíl vás informovat o problematice.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
