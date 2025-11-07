Výzva pro občany: Napište p.m. Stanjurovi, p.m. Kupkovi a
Jsem kritická vůči předchozí vládě tak jako občan ke každé vládě. Ale končící vláda udělala některé základní dobré věci. O to hůře někteří (právě pan ministr Stanjura) komunikovali. Zrovna pan ministr Kupka komunikoval velmi dobře a i započal a po předchozí vládě dokončil rekordní počet staveb. Také vytvořil další projekty (ministerstvo přeci nemá přestat nikdy pracovat) na které nevadí, že nejsou zatím peníze, práce je dopředu hotova a kterákoliv z následujících vlád „jako když ji najde“. Neměl by tedy být problém.
Osobně mi pan ministr Kupka slíbil, že ještě v průběhu října projednají (i když i to je už pozdě), rozpočet SFDI a slíbila vláda, že ho do nové poslanecké sněmovny pošle, až bude ustanovena. Resp. takovou informaci mají Lidovci a tu prezentovali.
Máme den po ustanovení nové poslanecké sněmovny a je to zbytečný svár mezi končící vládou a novou poslaneckou sněmovnou. Zbytečně to také vrhá špatné světlo na končící vládu. A hlavně se mají dodržovat zákony a domluvy.
Je možné, že návrh rozpočtu SFDI i návrh státního rozpočtu je už dnes nebo zítra (bude) na cestě, v takovém případě bych potom článek stáhla.
Ale aktuálně v psp ani jedno není.
Proto vás inspiruji k tomu, abyste svým emailem či komentářem na FB pana ministra Stanjuru, pana ministra Kupku a pana premiéra v demisi Fialu k tomu vyzvali. Zdržte se prosím jakýchkoliv invektiv, neshazujte sebe jako občany. Buďte jednoduší, věcní, v tom je síla jasného pochopitelného požadavku. Sama jsem jim v tomto duchu napsala.
Alena
Alena Kulhavá
Systematický výčet, kdo je Tomio Okamura
Tomio Okamura zvládne obsloužit PSČR (snad), zvládne základním způsobem jednat se zahraničními partnery (snad), ale jeho dosavadní chování je taková dlouhodobá ostuda, že to už je ostuda ČR jak do zahraničí,
Alena Kulhavá
Velmi zajímavý výčet známých osobností zabitých, vyhoštěných či emigrujících z Ruska.
Jednotlivě člověk ledacos ví. Ale když se z toho vytvoří jen dílčí seznam, člověka zamrazí... je to vlastně definice...Co je Rusko?
Alena Kulhavá
Návrh státního rozpočtu: Výzva pro končící i nastupující vládu i pro nás občany
Situace, kdy končící vláda nechce předložit nové sněmovně návrh státního rozpočtu nespadla z nebe. Má své hlubší příčiny. Ale tato situace také otevřela nutnost se zamyslet nad dvěma zásadními věcmi okolo voleb.
Alena Kulhavá
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
Alena Kulhavá
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
