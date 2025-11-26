Vybere si D.Trump ocenění za příměří či ochranu Evropy a UK nebo vztahy s Putinem a svalí
Přepisujeme pravidla, která jsme si stanovila po druhé světové válce?
Přecházíme z mravního základu do reality Henryho Kissingera? Ale co konkrétně dělat?
Nikdo nechceme válku a mnoho lidí by si přálo, aby Ukrajina odevzdala části Ukrajiny, po kterých Putin touží a vše se zastavilo a žili jsme si krásně dál. Ve víře, že Rusko sice nemělo právo na Krym, ale vzalo si ho (jak moc mocenský boj mezi Ruskem a USA se můžeme dohadovat). Rusko sice uzavřelo dohodu, že potom už nic dalšího chtít nebude, ale za nějaký čas popsalo plán s Ukrajinou a napřed infiltrovala své vojáky provokatéry (zelené mužiky jako by na dovolené), přilákalo radikálnější Ukrajince (nastaly boje naštěstí mimo vesnice, tam jen padaly střely přímo z Ruska). A potom Ukrajinu napadlo (nečekalo akci Evropy). Budeme žít ve víře, že plán, který jasně hlásá Rusko, že chce obnovit hranice vlivu před rok 1989 nemyslí vážně, zvláště v situaci, kdy Trumpovi jde o jeho vlastní slávu a je ochoten hodit Evropu přes palubu: Svést na ni, že nekývla na kapitulační 28 bodový návrh Ruska k ukončení války na Ukrajině? Ano slyšíte dobře, byl to ruský plán, který poslalo Rusko Donaldu Trumpovi a ten ho jen odpapouškoval a doufá, že ho Evropa a Ukrajina schválí a nastane delší příměří a on vejde do dějin jako mírotvorce.
Jenže taková situace by měla své důsledky:
a) Mnoho uprchlíků z Ukrajiny by přišlo do Evropy: Ne statisíce, ale milióny. A to velmi rychle.
b) Porušili bychom základní principy, na kterých stojí civilizovaný svět po druhé světové válce (v reálu až od devadesátých let 20. století po ukončení Studené války). Principy, na kterých stojí OSN: Totiž to, že jeden státn nemůže napadnout druhý.
c) V současné době všichni diktároři vědí, že nemohou expandovat, resp. že hrozí protiakce. Pokud by se tento princip narušil a Ukrajina byla pokořena, byl by to jasný signál pro Saudy, Čínu atd., že se změnil systém. To, že by na to Čína nešla v současné době přímo vojensky, je jasné, její taktika je chyřejší. A užití síly v nějaký klíčový moment odporu vůči něčemu, co by zavedla, se potom vyloučit nedá. O to snazší by byla expenze Číny do Tibetu a na Tchajvan, ale i jinde. Čína by mohla zabrat jihočínské moře. Rusko by mohlo testovat čím dál více východní Evropu (děje se tak čím dál chytřeji a cíleněji)? Snad ne, ale hodně by záleželo, jak se k tomu celé NATO a Donald Trump postaví, jak se k tomu postaví Evropa včetně Slovenska a Maďarska.
d) Vladimír Petránek citoval Henry Kissingera v mnoha svých projevech a řada rozhovorů s ním byla z internetu stažena, protože by to mohlo vést k tomu, že by pohodlní Češi snadno obětovali Ukrajinu. Byť mají své zkušenosti z Mnichova, obecně s politikou appeasementu.
KDE BYLA NARUŠENA ROVNOVÁHA MEZI RUSKEM A ZÁPADEM?
a) Zclea přirozeně státy, které Rusové zabrali a které byly dříve samostatné, které i mluví svým jazykem (tj. mají vlastní národ) se měli potřebu oddělit od SSSR.
b) Gorbačov a Jelzin přecenili Rusko v možnostech zapojit se do skutečné tržní ekonomiky. Rusko je energetická velmoc, ale už ne zdaleka jediná a mít na tom postavenu ekomoniku je velmi křehké. Navíc Rusko je pár bohatších průmyslovějších měst a nekonečné dálky s chudými vesnicemi. Ale Rusko se chce cítit jako velké, mocné.
c) Vladimír Putin hrabal pod sebe neskutečný majetek a Rusové to už začali vidět. Tím spíše, když se jim i přes snahu Evropy atd. s Ruskem obchodovat, nedařilo Evropu dohnat. Putin musel začít expandovat, dát fokus zájmu Rusů ven, do ještě většího pocitu oběti.
d) Radar u Krymu a další kroky západu byly bohužel chytré záminky pro Rusko, jak do expanze skutečně vejít.
KDE SE SITUACE JEŠTĚ VÍCE VYHROTILA?
a) Neměli jsme jinou možnost, než neuzavřít smlouvu na Temelín a zemní plyn začít brát jinde.
b) Zcela přirozeně jsme začali pomáhat Ukrajině ve válce. S vědomím toho, co se tam děje a s vědomím toho, co hrozí nám (Putin už plánoval...). V první fázi války, jsme (kdo jsme jen trochu mohl a chtěl) skrze noci ještě poslali stovkám Rusů (i organizacím, obchodům, službám) zprávu o realitě války (jak z válečných oblastí, tak z demonstrace na Václavském náměstí). Potom se ale ruský svět uzavřel sám do sebe. Je to Mordor a nikdo si s tím neví rady.
Doporučuji k pochopení kořenů a histore Ruska schlédnout film od Tarkovského „Andrej Rublev“.
Z Ruska bylo nuceno odejít řada osobností. Vlastně snad skoro úplně všechny, vypsala jsem klíčové ve článku: Odkaz
Utekly, protože se tam nedá vůbec svobodně žít....
Cítím k Rusům odpor a chci Rusko zničit?
Vůbec ne.
Mladí kluci leckdy proti své vůli bojují na Ukrajině.
Staré babičky žijí iluzorní život na vesnicích.
Ano, řada konformních lidí žije ve velkých městech, ale také to nejsou zlí lidé. Jen zblbí, podobně jako část našeho obyvatelstva, které věří neuvěřitelným fake-news na internetu, protože se izolovali od ověřených médií a jsou zavalováni fake-news emaily atd.
Kdybych mohla, jela bych tam jako dobrovolník je učit, aby mohli mít také prosperující stát a mohli být skutečnou mocností, třeba i Evropě blíže, než Amerika, resp. být partnerem Evropě. Ale oni dělají vše proto, aby se tak nemohlo stát a pořád se topí v komplexu oběti.
CO S TÍM?
Nevím.
Pokud se uskuteční ne-bezpečné příměří Rusko-Ukrajinské, nevýhodné pro Ukrajinu, kromě nebezpečí dalšího přezbrojení Ruska a další expanze (i kdyby Putin časem odešel na věčnost...je to problém špiček národa a národa skoro celého), by to bylo přepsání pravidel.
Jako kdyby vrahovi z FF byla darována část FF a mohl ještě dobít či si podrobit část studentů. Tak, jak to dělá Rusko v dobytých částech: Nutí Ukrajince bojovat za Rusko, jinak nemají vůbec nárok na nic, ani na zdravotní péči.
PROČ EVROPA ZAČÍNÁ MLUVIT O ZBROJENÍ A PROČ MĚL KAREL ŘEHKA TAK ZÁSADNÍ ŘEČ?
Více psychologů popisuje, že ve společnosti se po určitých letech nahromadí neřešené problémy nebo i řešené, ale nedaří se najít řešení...stoupnou emoce...a to až tak, že to přejde ve válku.. A proč k válce dochází v cyklech cca 80 let? (ne přesně)? Protože si již generace další nepamatuje, jak strašná válka byla, protože ji nezažila. To, že se říká „chceš-li mír, připravuj válku“, chápu jako fázi, kdy už se válka chystá, kdy už se nedaří řešit mírovými cestami a i neagresivní strana vnímá, že se cosi začíná přelévat přes okraj a cítí, že nebude-li se bránit, připravovat na obranu, dopadne tragicky. Tak, jako žena, která vidí velmi násilného muže příliš blízko, bere (pokud je trochu vycvičena, aby šla do akce a nezamrzla) přirozeně do ruky pepřák atd. a v určité rozjetosti daného muže už nepomůže prosba a klid.
Tento rozhovor není příjemné poslouchat:
KDE JSME JAKO LIDSTVO?
Přikládám článek kolegy:
Píši k tomu komentář:
Láska jsou i hranice: Příklad z Čech před pár lety: Kdyby byl býval včas laskavou hranicí zachycen vrah z Filosofické fakulty (příměr k Putinovi nesedí v detailech, ale jen příklad), byla mu poskytnuta psychologická podpora (s Ruskem si nikdo nevěděl a neví rady, ani obchodní vztahy nepomohly, pořád je zaostalé a v pocitu oběti), nemuselo by ke střelbě na nevinné oběti (?) (příměr k Ukrajině opět jen jako příměr). Museli na FF přijít ozbrojení policisté (Ukrajinci s naší pomocí se brání) a zamezit střelci v další střelbě (ohrožoval i ulici, Putin i svět). Situaci střelec pochopil sám. Kéž by existovalo řešení situace na Ukrajině. Bylo by tím řešením na FF, aby střelec postřílel ještě více lidí a obsadil FF i část Prahy, kam jeho zbraň dostřelí natrvalo?
V určitou fázi vývoje (jedince i společnosti) je vědomí silných hranic druhého (u dítěte rodiče, u států vyzbrojení jiných mocností, států) hranicí vůči vnitřním výstřelům mocenských choutek, které jsme asi někdy zažili všichni (byť ne tak silně). Pokud ty hranice necítí dítě, získává trauma z „nedostatku hranic“, stává se z něj frocek či manipulativní psychopat. Pokud hranice nedostává nevyspělý nebo problematický stát...
JENŽE SE VRACÍME KE KISSINGEROVI.
Který to ví, že v čele států leckdy stojí narcistní nemocné mocenské osobnosti, které kromě komplikovanosti situace samotné (situace států) do hry vtahují i svůj Stín a velké problémy jsou na světě. A Kissinger se snažil i v těchto nesnadných konstelacích hledat řešení. Je až symbolické, že zemřel 29.11. 2023.
Stojíme před situací, která neměla v dějinách obdoby:
Vojenská technika se tak rychle vyvíjí a Evropa nestíhá inovovat.
Americký prezident řeší na prvním místě svoji pozici.
Americký prezident přednesl podstrčený list protivníka.
Rusko testuje obranyschopnost států.
Jaderné mocnosti....ale i velmi ničivé konvenční zbraně a drony....
Co Rusko řeklo, to udělalo, i když jsme tomu nechtěli věřit...
Ukrajina....
Naše morální ukotvení a statečnost...
Nechci jít do války a naše krásná vlast....
CO ZATÍM DĚLÁM?
Kromě toho, že do školy, kde jsem 10 let učila, přišlo hodně Ukrajinců (třetina tříd) a měli jsme s nimi hodně práce, kromě tehdy nocí beze spánku posílání zpráv Rusům (přes spec. systém kamaráda vysoko postaveného vojáka) jsem se věnovala věcné pomoci Ukrajině a mám trvalý příkaz na pravidelnou měsíční částku člověku, který přímo nakupuje zdravotnický materiál, zdravotnickou techniku, energetickou techniku, humanitární a technologickou pomoc, ale i klíčové jednotlivé zbraně pro konkrétní vojáky. Občas, když je třeba, něco hodně spěchá, přihodím nějaké finance.
Pomáhám jen Ukrajincům a ne Čechům? Ani náhodou. Mám 14 trvalých příkazů....Nechdi se tím chlubit, jen kdyby někdo chtěl komentovat, že je mi Ukrajina dražší, než naše vlast...
A když je potřeba, tak pomáhám i takto:...viz můj poslední článek:
Chystám panelovou diskusi k závažným tématům.
Podporuji vládu k obraně a i spoluobčany k pochopení nutnosti obrany a inovací. Jakub Landovský, Karel Řehka, Otakar Foltýn, David Svoboda, ale řada dalších osobností vnímá, že obyvatelé vnímají možnost války, ale nic pro to, abychom situaci zvládli, neděláme. Jsme dinosauři v mnoha věcech.
S žáky o tématu nehovořím (učím jiné předměty), ale snažím se je obecně vést k odolnosti, invenci, kritickému myšlení a píli. Nutnost invence, kde i v hodinách a v projektech simuluji různé situace. Informuji je věcně o nutnosti inovativního průmyslu pro ČR. I je beru do přírody...
CO VÍCE DĚLAT?
CO DĚLÁTE KONKRÉTNĚ VY?
KDE A JAK PODPORUJETE A TVOŘÍTE INOVACE V ČR?
CO BYSTE DOPORUČOVALI DĚLAT VLÁDĚ ČR?
CO BYSTE DOPORUČOVALI DĚLAT EVROPĚ JAKO CELKU?
Co si o dané situaci myslíte?
Otevírám diskusi na téma, které je mezi některými lidmi hodně třaskavé. §
O TO VÍCE VÁS ŽÁDÁM, ABY SE ZDE NEKONALA ŽÁDNÁ POSUZOVÁNÍ BLOGERŮ, ŽÁDNÉ IRONICKÉ POZNÁMKY, ALE VĚCNĚ JSME DISKUTOVALI V TÉMATU, KDE „BABO RAĎ“ a byli si navzájem lidskými inspirátory (třeba i s jinými pohledy) a nevytvářeli další kolbiště.
Úplně stačí to Ukrajinské.
S úctou k vám a s nadějí na vaši kultivovanost, uvnitřněnost, charakter a schopnost skutečné diskuse a vhledu (největšího, jakého jsme schopni v této velmi složité situaci)
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Bezdomovec se srdcem a zájmem o českou beletrii
Včera při stěhování sestry se mi rozbil definitivně zip u bundy, která už beztak byla na hraně nositelnosti. Poprosila jsem vesmír, ať mě pošle za člověkem, který ji užije.
Alena Kulhavá
Filip Turek a demokraté na Národní třídě: Co se dělo? Střípky ze 17.11.2025 3
Filip Turek pronesl komentář, který zaujal kde koho. Proč? Kdo jsou demokraté? Proč jsem na Národní třídu nešla?
Alena Kulhavá
Hnutí nebo jen politické strany? Střípky z 17.11. 2025 2 a otevřená diskuse
Česká republika má na to dvojí zákony, které vedou k tomu, že mohou politická hnutí založená přes noc třemi lidmi vstoupit do parlamentu. Hnutí bez jakýchkoliv pravidel. Příznivci Václava Havla a Václava Klause, ale i samostatně
Alena Kulhavá
Střípky ze 17.11.2025 1 a otevřená diskuse
Milí blogeři, bylo toho řečeno spousta, v mnoha věcech se dá polemizovat. A někde se dá i inspirovat. Jdete do toho slušně a věcně?
Alena Kulhavá
Kde ve vašem osobním životě vám dělají problémy Ukrajinci?
Deklaruji, že jsem pro pomoc Ruskem napadené Ukrajině. A jsem pro pomoc Ukrajině ne proto, abychom na tom vydělali. A vidím, kde všude nám Ukrajinci pomáhají. Rázně odmítám nevraživost vůči Ukrajincům globálně. Ale jsem pro to
