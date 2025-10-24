Velmi zajímavý výčet známých osobností zabitých, vyhoštěných či emigrujících z Ruska.
Co je Rusko? Rozsáhlý stát obydlený jen někde a bohatší jen v několika málo městech.
Osobnostně? Chudí lidé (statistika přívrženců Putina a lidí bez názoru či odpůrců se nedá udělat, podobně jak se nedala udělat v Čechách normalizace atd.).
Novodobější historie Ruska? Např. Poláci a Ukrajina ví své...Amerika (která masivně pomáhala ke konci druhé světové války) ví také své. O Čečensku a Gruzii ani nemluvě.
KULTURA RUSKA JAK ZACHÁZÍ RUSKO S INTELIGENTNÍMI LIDMI, SPISOVATELI, HUDEBNÍMI SKLADATELI ATD.?
Zde přikládám seznam některých známých osobností (včetně některých, které jako hudební skladatele atd. miluji).
Puškin byl v exilu.
Lermontov byl v exilu.
Dostojevskij byl odsouzen k smrti, ale byl ušetřen a poslán do exilu.
Tolstoj byl exkomunikován.
Bunin opustil zemi.
Nižinskij opustil zemi.
Karamelový emigroval.
Saša Čornyi emigroval.
Merežkovskij emigroval.
Gippiusová emigrovala.
Nabokov emigroval.
Kandinskij emigroval.
Šaljapin emigroval.
Rachmaninov emigroval.
Stravinský emigroval.
Repin emigroval.
Michail Čechov emigroval.
Marc Chagall emigroval.
Nikolaj Berďajev emigroval.
Parník filosofů byl vyhnán ze země, moudrých lidí nebylo potřeba.
Majakovskij se zabil.
Jesenin se zabil.
Gumi Gova byl zastřelen.
Achmatovová nebyla vydávána.
Mandelštam byl vyloučen a zabit.
Mejerchold byl mučen ve sklepě a zastřelen.
Zinaida Rajchová byla zavražděna ve vlastním bytě.
Michael měl nehodu.
Historik umění Lichačev byl zatčen, vyhoštěn a ze všeho vyhozen.
Vavilov byl rok mučen, mezi výslechy napsal knihu Dějiny zemědělského rozvoje, ale vše, co Vavilov napsal ve vězení, bylo zničeno jako „bezcenné“, zemřel hlady.
Babel byl mučen a zastřelen.
Zabolotského poslali do tábora.
Vedensky zemřel na cestě do tábora.
Těhotnou Olgu Berggolcovou zmlátili ve sklepě, porodila tam mrtvé dítě.
Cvetajevová byla vyloučena a dohnána k sebevraždě.
Lotyšské divadlo „Skatuve“ bylo úplně rozstřílené.
Charms vyhladověli v blázinci.
Heifetz emigroval.
Celý Židovský antifašistický výbor byl zastřelen.
Tairovovo divadlo bylo zavřeno.
Bulgakov byl pronásledován a nebyl vydán.
Hry Schwartz byly zakázány ihned poté, co byly napsány.
Pasternak byl pronásledován a nebyl propuštěn.
Brodskij byl pronásledován, uvězněn a vyhnán ze země.
Solženicyn byl pronásledován, vězněn a vyhnán ze země.
Dovlatov byl pronásledován a vyhnán ze země.
Galič byl pronásledován, emigroval.
Paradžanov byl uvězněn.Baryšnikov se už nevrátil.
Nurejev se nikdy nevrátil.
Tarkovského vyhnali ze země.
Nechtěla bych žít v Rusku.
Alena Kulhavá
Návrh státního rozpočtu: Výzva pro končící i nastupující vládu i pro nás občany
Situace, kdy končící vláda nechce předložit nové sněmovně návrh státního rozpočtu nespadla z nebe. Má své hlubší příčiny. Ale tato situace také otevřela nutnost se zamyslet nad dvěma zásadními věcmi okolo voleb.
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
to přináší pro nás občany, voliče do budoucna a jaká mementa to přináší pro politiky? Má smysl, abychom se tím zabývali teď a má smysl, aby se tím politici zabývali teď (článek jim posílám).
Petr Macinka: Otázky na mžp
Lidé se ptají, proč diskutujeme tyto věci až teď, i když jsme je diskutovali na sociálních sítích v průběhu působení Filipa Turka a Petra Macinky:
