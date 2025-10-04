Tři výzvy a tři rizika pro novou vládu i Českou republiku

Respektuji výsledek voleb a přeji v každé situaci České republice to nejlepší. Píši o předpokládané menšinové vládě ANO a opozici.

Nechci se zabývat střetem zájmů a trestního stíhání.

ANO má mezi svými poslanci nadějné ministry: Adama Vojtěcha, Roberta Plagu (částečně i Havlíček) atd. O tom také nechci psát. Chci se dotknout třech základních výzev toho, co ANO slíbilo a riziky s tím spojenými:

VÝZVY PRO NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANOU VLÁDU ANO

SPLNIT SLIB MOŽNÉHO ODCHODU DO DŮCHODU V 65 LETECH I PRO MLADOU GENERACI

Marian Jurečka (KDU-ČSL) jako první ministr v historii České republice měl odvahu ke skutečné důchodové reformě, tj. spočítat, na co v reálu další generace budou mít. Je to velmi bolavé a za mě nedořešené těžší profese (téma pro další vládu), ale je to realita. Nikdo si nedokáže zatím představit, kde na to, abychom měli na důchody a mohli jít do důchodu v 65 letech mohli jít, vzít peníze

Rizika

1) Nikdo z předchozích vlád na důchodovou reformu neměl odvahu, protože bylo jasné, že které vláda se do toho pustí, nedostane se v dalších parlamentních volbách k nové vládě, protože je to téma extrémně nepohodlné pro voliče. Riziko je, že věk do důchodu vrátí zpět a vlastně jen zase nechá téma na další vlády.

2) ANO se bude snažit svůj slib splnit a zadluží Českou republiku plánem velkého schodku (zatím není nutnost, takže je aktuální spíše první riziko).

OCHRÁNIT ČESKOU REPUBLIKU I S MENŠÍM PROCENTEM NA OBRANU

Zde nechci psát ani podrobněji informace ani rizika. Jsou zřejmá (nedostatečná obrana) a na druhou stranu bych si moc přála, aby to nevadilo (zůstaneme v míru).

Přidružená rizika

Nepředpokládám akutní válku Ruska proti státům NATO, ale je otázka, jaká testování v různých oblastech mohou nastat. A je riziko, že ruské intervence různého typu mohou být i v ČR smělejší (nemusí, ale mohou).

OCHRÁNIT ČESKOU REPUBLIKU PŘED KYBERNARUŠENÍMI I PŘI ZRUŠENÍ ÚŘADŮ A ODVOLÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

Rizika

V současné době se daří ruské propagandě značně působit nejen na část seniorů, dostávají jednotky až desítky emailů denně a někteří žijí už „v jiném světě“. Vidím to ve svém nejbližším okolí. To je ale jen špička ledovce.

SPLNIT SLIB, ŽE NEPŮJDE v ROZPOČTU ČR DO VĚTŠÍHO DLUHU, BUDE KONSOLIDOVAT STÁTNÍ ROZPOČET (SLÍBILA, ŽE I VÍCE A LÉPE) NEŽ KONČÍCÍ VLÁDA

Určité nápady mají, ale pro stoustu lidí je to otazník, výpočty odborníků zatím naznačují spíše opak, uvidíme.

Rizika

ANO chce nastartovat tak zvanou „Daňovou kobru“, což v reálu znamená „zakleknout“ na kohokoliv se jim zlíbí. Co to znamená „zakleknout“, o čem hovořila řada podnikatelů za předchozí vláda ANO? Každá větší firma má určité obtíže a bohužel také platí, že výklady daňového práva jsou různé (daňový poradce nemá šanci udělat daňové přiznání dobře, dává několik možných variant s komentářem „kterému úřadu se to bude líbit a kterému naopak ne“) a velké firmy se nemají šanci zavděčit všem úřadům. Šílené, ale realita a žádné vládě se s tím nedaří něco udělat. V této situaci může „daňová kobra“ zničit některé firmy. Andrej Babiš potom přišel a dal pouze dvě možnosti: Zničit firmu nebo ji prodat Andrejovi Babišovi. Znovu lidé hovoří o tom, co zažili jejich blízcí za předchozí vlády ANO, včera mi o tom vyprávěla moje kolegyně (mají další takový případ v rodině). Několik větším firem je i mediálně známých a kvůli dírám v antimonopolnímu úřadu dříve (nepředpokládali se takové činy v ČR) se s tím zpětně nedalo moc dělat. Ale nedá se s tím nic moc dělat ani teď. Stejně tak se nedá nic dělat s tím, když Andrej Babiš posílal šílené ničivé množství auditů na firmy, které mu konkukovaly (nebo je chtěl koupit), vysloveně vyhrožoval.

Alena Kulhavá

sobota 4.10.2025 22:24

Alena Kulhavá

Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

