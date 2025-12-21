Také nechci válku

Chci být spravedlivá. Nechci válku. Chci mír. Vím, jak je válka strašná. Vím, že násilí vede k násilí. Nechci bojovat.

Mnoho psychologů popisuje, co se děje s člověkem, který

- chce být spravedlivý (patřím mezi ně)

- chce mír, hodně ví, co to je válka (patřím mezi ně)

- ví, jak podněcování násilí vede k násilí (patřím mezi ně)

- nechce bojovat (kéž bych nemusela)

- nebo už ani na to nemá bojovat (nebyla bych dobrý voják, možná chvíli):

Začne podvědomě naslouchat zprávám o tom, že napadený si za to také trochu může...stát...znásilněná žena...Je to popsané nejen u válek, ale i u šikany...atd. (nepatřím mezi ně, protože jsem v kontaktu s desítkami Ukrajinců i s vojáky, kteří tam jezdili před rokem 2022).

Nebo že vše zachrání „chtít mír“. (Považuji za důležité neustále hlídat vnitřní střed a laskavost a dělám to každý den téměř neustále).

Potřebujeme svoji vnitřní integritu a potřebujeme se necítit jako zbabělci. A mysl udělá vše proto, abychom se tak necítili. A nevíme o tom. Udělá to v podvědomí. Nemáme často šanci se k tomu dostat. Proto nemají smysl argumenty (a pochopil to i Otakar Foltýn), protože to je o emocích „nechci bojovat“ a ne o argumentech. Problém není jednoduchý, protože platí „vše zároveň“ – tj. i to, že agrese podněcuje agresi.

Můj kmotr, vynikající historik popisuje už 15 let, co se chystá a nemýlil se ani v jedné věci (jen v detailech). Taktéž další výborný historik (můj kamarád), zástupce ředitele prestižního gymnázia. Popisovali to, snažili se zvědomit a neměli lehké spaní, že jsme na to neslyšeli. Vpát na Ukrajinu pro ně nebyl vůbec překvapením. I když jsem velký pacifista, rozumím i Ukrajincům a téma Ruska vnímám a popisovala jsem od roku 2014: Toto v článku níže je realita a historici, odborníci v ČR to vědí už 10-20 let, sledují to: https://www.novinky.cz/….cz

Mám tisíc připomínek k Miloši Zemanovi, leckdy byl opravdu strašidelný. Tím větší paradox je, že v tomto tématu a v této situaci má všech pět pohromadě: Jeho vyjádření je součástí článku (video): Odkaz

Ve škole, v rodině, na ulici, mezi státy: Když jakýkoliv agresor nedostane hranici (a potom péči), nemá důvod se zastavit.

Nechci válku, i proto (kromě solidarity) pomáhám Ukrajině.

Více viz předchozí článek „Anděl Páně 3".

K oběma článkům neotevírám diskusi, abychom se v ní nerozmělnili. Je to spíše k dalšímu studiu, osobnímu rozjímání. Letošní Advent otevírá hlubší témata, než by si člověk přál....

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | neděle 21.12.2025 12:28 | karma článku: 3,61 | přečteno: 60x

Alena Kulhavá

  • Počet článků 275
  • Celková karma 15,46
  • Průměrná čtenost 1090x
Učím biologii a chemii, jsem koordinátor ekologické výchovy ve škole. Ráda chodím do přírody, praktikuji jógu, zpívám a hraji na kytaru. Vedu hudební uskupení při neziskové organizaci Amelie, kde jsem i občasným dobrovolníkem včetně odborných besed. Organizuji pro širší okolí etapovou pouť Blaník-Říp-Blaník.

