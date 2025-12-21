Také nechci válku
Mnoho psychologů popisuje, co se děje s člověkem, který
- chce být spravedlivý (patřím mezi ně)
- chce mír, hodně ví, co to je válka (patřím mezi ně)
- ví, jak podněcování násilí vede k násilí (patřím mezi ně)
- nechce bojovat (kéž bych nemusela)
- nebo už ani na to nemá bojovat (nebyla bych dobrý voják, možná chvíli):
Začne podvědomě naslouchat zprávám o tom, že napadený si za to také trochu může...stát...znásilněná žena...Je to popsané nejen u válek, ale i u šikany...atd. (nepatřím mezi ně, protože jsem v kontaktu s desítkami Ukrajinců i s vojáky, kteří tam jezdili před rokem 2022).
Nebo že vše zachrání „chtít mír“. (Považuji za důležité neustále hlídat vnitřní střed a laskavost a dělám to každý den téměř neustále).
Potřebujeme svoji vnitřní integritu a potřebujeme se necítit jako zbabělci. A mysl udělá vše proto, abychom se tak necítili. A nevíme o tom. Udělá to v podvědomí. Nemáme často šanci se k tomu dostat. Proto nemají smysl argumenty (a pochopil to i Otakar Foltýn), protože to je o emocích „nechci bojovat“ a ne o argumentech. Problém není jednoduchý, protože platí „vše zároveň“ – tj. i to, že agrese podněcuje agresi.
Můj kmotr, vynikající historik popisuje už 15 let, co se chystá a nemýlil se ani v jedné věci (jen v detailech). Taktéž další výborný historik (můj kamarád), zástupce ředitele prestižního gymnázia. Popisovali to, snažili se zvědomit a neměli lehké spaní, že jsme na to neslyšeli. Vpát na Ukrajinu pro ně nebyl vůbec překvapením. I když jsem velký pacifista, rozumím i Ukrajincům a téma Ruska vnímám a popisovala jsem od roku 2014: Toto v článku níže je realita a historici, odborníci v ČR to vědí už 10-20 let, sledují to: https://www.novinky.cz/….cz
Mám tisíc připomínek k Miloši Zemanovi, leckdy byl opravdu strašidelný. Tím větší paradox je, že v tomto tématu a v této situaci má všech pět pohromadě: Jeho vyjádření je součástí článku (video): Odkaz
Ve škole, v rodině, na ulici, mezi státy: Když jakýkoliv agresor nedostane hranici (a potom péči), nemá důvod se zastavit.
Nechci válku, i proto (kromě solidarity) pomáhám Ukrajině.
Více viz předchozí článek „Anděl Páně 3".
K oběma článkům neotevírám diskusi, abychom se v ní nerozmělnili. Je to spíše k dalšímu studiu, osobnímu rozjímání. Letošní Advent otevírá hlubší témata, než by si člověk přál....
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Anděl Páně 3
Každý jsme jiný a máme jiné úkoly a v určitou část života potřebujeme žít něco jiného. Nemá smysl, abychom se navzájem posuzovali. Ale některé principy platí pro nás pro všechny.
Alena Kulhavá
Existuje nějaké dobré řešení situace na Ukrajině?
Nastíním několik scénářů. Které další scénáře vidíte? Pro kterou variantu byste „hlasovali“? Vidíte nějaké dobré řešení?
Alena Kulhavá
Byli jsme zneužiti USA v tématu Ukrajina k nerespekrování Kissingera
a jeho poznatků o nutné mocenské rovnováze mocností? Jaká práva má Ukrajina? Co dál? Otevírám k tématu i diskusi.
Alena Kulhavá
Vybere si D.Trump ocenění za příměří či ochranu Evropy a UK nebo vztahy s Putinem a svalí
vinu na Evropu, že se nepodařilo nastolit příměří? Co nás může čekat a co máme dělat? Jak se mohou změnit mezinárodní pravidla?
Alena Kulhavá
Bezdomovec se srdcem a zájmem o českou beletrii
Včera při stěhování sestry se mi rozbil definitivně zip u bundy, která už beztak byla na hraně nositelnosti. Poprosila jsem vesmír, ať mě pošle za člověkem, který ji užije.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Policisté v Plzni zkontrolovali 1300 lidí, hledali drogy i nelegální cizince
Na drogy, alkohol u mladistvých, cizince i dopravní přestupky se zaměřili policisté v noci na...
Žena v Havířova škrábala a plivala na zákazníky večerky. Křičela, že má žloutenku
Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala...
Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě
Ostrov na Karlovarsku začne v příštím roce s instalací fotovoltaických elektráren na městských...
Prodloužený čas a prodloužené koleje na Václavském náměstí. Když místo oblečení nabízeli kávu
Nafilmovat herce Miloše Kopeckého, aby jen tak korzoval, navíc s mladou krásnou ženou, po pražských...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 275
- Celková karma 15,46
- Průměrná čtenost 1090x